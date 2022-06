Filtración de Genshin Impact revela un primer vistazo a la próxima región de Sumeru

Load More

Aquí se describen los nombres de las áreas del mapa (traducción literal no oficial)

Es difícil de decir a partir de las imágenes filtradas, pero la escala general de la ciudad de Sumeru parece estar a la par con otros PDI del juego. El Redditor que publicó la filtración dijo: “[Ciudad Sumeru] parece pequeña por las imágenes, pero eso es solo porque no hay nada con lo que compararla. Es tan alta como tres posadas Wangshu apiladas una encima de la otra”.

Los habitantes de Sumeru adoran al Dios de la Sabiduría, un Arconte que comanda el elemento Dendro. Esta filtración de Genshin Impact no solo ofrece a los jugadores un vistazo del aspecto que tendrá la Ciudad de Sumeru, sino que también nos proporciona un primer vistazo de la escala general de la ciudad.

La región de Sumeru de Genshin Impact es conocida por sus vastos desiertos y sus verdes bosques. Aunque los detalles de la próxima actualización del mapa del juego han sido más bien escasos, eso no ha impedido que aparezcan varias filtraciones en línea. Aparte de las filtraciones sobre los personajes de las próximas versiones , una de las más interesantes es la de la ciudad de Sumeru.

by Francisco García