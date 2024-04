Jugadores de Genshin Impact comparten los objetos y materiales menos populares

Genshin Impact es uno de los juegos gacha más populares de todos los tiempos. Con tan solo 4 años de haber sido lanzado, el título de HoYoverse posee un amplio plantel de personajes y objetos/materiales que algunos jugadores suelen olvidar que existen.

En 2020 el mundo se preparó para muchas cosas, una de ellas fue la llegada de Genshin Impact. Este juego ha alcanzado una popularidad sin límites que ahora cuenta con una comunidad bastante sólida de jugadores quienes comparten sus hazañas y curiosidades en redes sociales.

Ahora la comunidad de jugadores ha tomado Reddit para hablar sobre aquellos materiales y objetos de Genshin Impact que siempre se olvidan que existen.

El tema fue planteado por el usuario Away-Mistake9936, quien hizo una publicación de Reddit que decía: “¿Cuál es el objeto/material que siempre olvida que existe? Yo primero:” y adjuntó una captura del material llamado Crisálida arenosa.

Los jugadores de Genshin Impact comenzaron a compartir sus experiencias, porque, estemos claros de algo, el título tiene varios objetos y materiales que no suelen usarse demasiado.

“Trishiraíta que he tenido que googlear literalmente ya que no he oído/recordado su nombre hasta ahora. Es uno de los minerales rojos de las zonas del Desierto de arenas cenizas. Es una especialidad local que, sin embargo, nadie ni nada utiliza“, comentaba un jugador. Sin embargo, otro jugadr dijo que más adelante tendrían más usos.

Muchos de los comentarios coincidieron con un objeto en particular: las Perlas de Locha. Según ellos, nadie las usa. “Las Perlas de Locha. Realmente no tienen ningún uso“, “La Perlas Locha definitivamente“, son algunos de los cometarios. Aunque otro usuario comentó: “Si no recuerdo mal, hay una misión en Enkanomiya que requiere perlas de locha“.

Uno de los jugadores comentó de forma irónica: “No recuerdo, lo olvidé” lo que hice que otro jugador le respondiera: “Gracias. Cada vez que alguien publica esto pienso… no necesitamos que nos lo vuelvan a preguntar.“

Algunos de los otros materiales y objetos de Genshin Impact poco usados por los jugadores son: las Cecilias, el kit de reparación del Rompeolas y las flores de Kavehs.

