Jugadores de Genshin Impact comparten qué personajes serían sus mejores amigos

Genshin Impact es uno de los juegos gacha más populares y que cuenta con un amplio plantel de personajes. Ahora los jugadores fueron a Reddit y compartieron con quién serían mejores amigos. Las respuestas son bastante interesantes y creativas.

Parte del éxito que ha tenido Genshin Impact a nivel mundial se debe a la amplia variedad de personajes. Estos se siguen expandiendo con cada nueva actualización, evento y banners añadidos.

Lo cierto es que muchos jugadores de Genshin hacen “clic” con estos personajes porque se sienten identificados, ya sea porque les gusta su estilo o sus personalidades.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un jugador de Genshin Impact fue a Reddit para hacer una interesante pregunta en una publicación. Esta decía lo siguiente: “Si pudieras ser el mejor amigo de cualquier personaje de Genshin, ¿cuál sería y por qué?“.

La elección del jugador fue Kokomi ya que posee características que le gustn como su inteligencia, la capacidad que tiene para defenderse y su dulzura. En sus palabras: “Mi elección sería Kokomi. Es una general muy inteligente, capaz y dulce, y creo que sería una gran amiga. Además, necesita amigos :))“

Las respuestas de los jugadores no se hicieron esperar. Algunos fueron bastante imaginativos, otros se lo tomron muy en serio, como este jugador que dijo:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Faruzán. Amable e inteligente, se preocupa mucho por los demás cuando es importante, pero no lo demuestra de forma evidente. Incluso sus defectos de carácter son aceptables a mis ojos: el orgullo, una maldición muy notable del conocimiento, la terquedad y el riesgo de que me imponga algún trabajo para evitar hacerlo ella misma no son algo que realmente me importaría.“

Pero no termina ahí: “Sabe mucho de muchos temas y me encanta hablar con personas que trascienden la división generalista/experto y se convierten en expertos de varias clases, jaja. Eso es muy raro, por supuesto. Creo que no debería ser una sorpresa a estas alturas que mi segunda opción sea Tighnari…” Creo que quedó claro que le gusta Faruzán.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Faruzán es muy subestimada, me alegro que alguien la haya nombrado“, le respondió otro miembro de la comunidad de jugadores.

Entre los comentarios más llamativos podremos encontrar lo que dice este jugador:

“Furina, porque podremos discutir sobre novelas y drama mientras tomamos el te y comemos ricos dulces“. “Yoimiya porque EXPLOSIVOS“, agregó otro.

HOYOVERSE Genshin Impact posee varios personajes atractivos, ¿con quién te harías amigo?

El nivel de las respuestas es de otro mundo. Aunque acá no te las podemos mostrar todas, las podrás ver en el post de Reddit que te compartimos arriba. Tal vez hasta quieras compartir tu opinión y sumarte a la conversación.