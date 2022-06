La mejor build de Kuki Shinobu en Genshin Impact: artefactos, armas y más

Load More

Consume una parte de la Vida del personaje para crear un anillo purificador que inflige Daño Electro a los enemigos cercanos. El anillo acompaña al personaje en uso para infligir Daño Electro cada 1.5 s contra los enemigos de alrededor y regenerar Vida a los personajes en uso que estén en el AdE del anillo. La cantidad de Vida regenerada varía en función de la Vida Máx. de Kuki Shinobu. La Vida consumida para usar esta habilidad no reducirá la Vida actual de Kuki por debajo del 20%.

by María Pastoriza