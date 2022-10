Tier List de Genshin Impact: los mejores personajes en la 3.1

Genshin Impact tiene una gran variedad de personajes, pero, ¿quiénes son los mejores? Te dejamos nuestra Tier List de Genshin Impact para que formes el mejor equipo.

Tener los mejores personajes de Genshin Impact te permitirá vencer el contenido más difícil del juego con facilidad. Sin embargo, elegir qué personajes usar en la composición de tu equipo puede ser un poco complicado, especialmente cuando hay tantas unidades para elegir.

Para que tengas más fácil hacer un buen equipo, te hemos preparado esta tier list con los mejores personajes de Genshin Impact.

Tier List: Los mejores personajes de Genshin Impact

Antes de nada, debemos avisarte de algo. Es difícil dar con un personaje malo en Genshin. Al final, la tier list de los mejores es algo subjetivo. Si bien las estadísticas básicas y las habilidades elementales son importantes, el valor de un personaje también depende del estilo de juego personal, las armas y los artefactos disponibles y la composición del equipo. Por tanto, si tu personaje no aparece en una posición alta en nuestra lista, ¡no te preocupes! Seguro que lo juegas muy bien, sin necesidad de tenerlo en el Tier S.

En general, estar en los niveles más altos significa que el personaje es el mejor en su rol, independientemente de sus compañeros de equipo. Se llevan puntos extra también los personajes cuya build es más fácil de construir.

GENSHIN IMPACT TIER LIST

Tier Personaje S Zhongli, Bennet, Xingqiu, Xiangling, Shogun Raiden, Yelan, Kokomi, Venti, Tignari A Ganyu, Diluc, Eula, Sacarosa, Mona, Jean, Albedo, Keqing, Xiao, Childe, Yoimiya, Kazuha, Klee, Ayato, Arataki Itto, Hu Tao, Heizou, Collei, Ayaka, Viajero Dendro B Yae Miko, Shenhe, Diona, Gorou, Fischl, Sara, Beidou, Yun Jin, Xinyan, Aloy, Noelle, Razor, Ningguang, Rosaria, Chongyun, Kaeya, Yanfei C Qiqi, Lisa, Barbara, Thoma, Sayu D Viajero/a, Amber

Puede que a muchos os sorprenda ver a Amber en lo más bajo de la clasificación. La arquera es sencilla de jugar y está bien para los primeros niveles en el juego. Pero actualmente está demasiado desfasada, sobre todo desde la llegada de Yoimiya.

¿Qué pasa con el Viajero/a?

A pesar de ser el personaje principal de Genshin Impact, tanto Aether como Lumine simplemente no sobresalen en ningún elemento en particular. Esto no será una sorpresa, ya que pueden cambiar libremente entre cada uno. De hecho, es mejor que uses cualquiera de los personajes anteriores si deseas maximizar tu efectividad en el combate y uses a uno de los gemelos solo cuando no quede más remedio.

El Tier SS, lo mejor de lo mejor

Kazuha

El samurái de Inazuma tiene muchas técnicas secretas que le dan a este personaje Anemo de 5 estrellas una ventaja en la batalla. Su Habilidad Elemental atrae a los oponentes cercanos hacia él y los lanza por los aires, mientras que su ultimate lanza un solo corte que proporciona la fuerza suficiente para eliminar incluso al enemigo más duro.

Zhongli

Este personaje Geo tanque es una elección básica en la mayoría de los equipos meta de Genshin Impact. Después de todo, tener una unidad que pueda proporcionar escudos, infligir daño letal de área de efecto y bloquear oleadas de enemigos es útil para cualquier composición.

Bennett

Bennett puede ser un personaje de 4 estrellas, pero su kit es realmente el de un 5 estrellas. Al igual que Zhongli, el equipo de Bennett es increíblemente versátil. De hecho, una vez que hayas usado la definitiva de este personaje, podrás mejorar el daño de tu DPS e incluso curarlo.

Shogun Raiden

La Shogun es actualmente uno de los mejores support Electro en el juego. Esto se debe en gran parte a su habilidad elemental, que le permite mejorar el daño de sus aliados y desatar ataques coordinados junto a ellos.

Xingqiu

La habilidad elemental y la ráfaga de Xingqiu brindan muchas maneras para que tus principales distribuidores de daño apliquen Hydro a sus enemigos. Simplemente usa las habilidades de Xingqiu, luego cambia a cualquier unidad DPS cuerpo a cuerpo y estarás aplicando muchas reacciones elementales en muy poco tiempo.

Xiangling

Los mejores personajes de Genshin Impact a menudo tienen habilidades que se pueden dejar en el campo de batalla, lo que permite a los viajeros pasar rápidamente de un personaje a otro. Bueno, esto es exactamente en lo que sobresale Xiangling. Lanzar a su adorable mascota y desatar su feroz habilidad definitiva asegurará que cualquier equipo esté aplicando daño Pyro constantemente.

Yelan

Yelan es el último personaje de 5 estrellas de Genshin Impact, que se presentó en la actualización 2.7. Puede crear un gran daño AoE y enfrentarse a grupos de enemigos de manera efectiva gracias a sus ataques con arco Hydro que arrojan una avalancha de flechas mortales sobre el oponente. Su ataque cargado prepara un disparo dirigido con mayor precisión para daño adicional de Hydro.

Para colmo, tiene una excelente agilidad que se puede utilizar durante su explosión elemental.

Kokomi

Con los últimos parches, Kokomi ha mejorado muchísimo. Ahora es la mejor sanadora del juego, y además puede hacer un daño bastante decente.

Venti

Venti también está bastante arriba en nuestra Tier List de Genshin Impact, sobre todo porque puede agrupar grandes cantidades de enemigos con su habilidad elemental y su ultimate.

Tignari

Tignari es el primer personaje Dendro de Genshin Impact y puede desempeñar el papel de DPS en cualquier composición de equipo. Se especializa en ataques poderosos que pueden concentrarse en los enemigos y causar un gran daño de área.

Su habilidad elemental invoca ilusiones que pueden provocar a los oponentes y desviar la atención de Tignari y sus compañeros de equipo, creando la oportunidad de establecer contramedidas sólidas si estás en una situación de combate abrumadora.

TIER S

Viajera/o Dendro

HoYoverse

Con la llegada del elemento Dendro al juego, el Viajero o Viajera se han vuelto muy útiles en el juego. Casi a la par de Tignari, Lumine y Aether son un gran personaje de Utilidad con el elemento Dendro.

Hu-Tao

Aquellos que tengan la suerte de haber asegurado a Hu Tao en su rerun podrán desatar un daño realmente vertiginoso. Equipar a esta niña fantasmal con el conjunto de Artefacto Báculo de Homa y Bruja Carmesí permitirá a los viajeros prender fuego a Teyvat en muy poco tiempo.

Ayaka

Ayaka es increíble para repartir daño Cryo que puede desplazar a los enemigos con su habilidad elemental. Y destruirlos en plena tormenta de nieve y pétalos de cerezo.

Heizou

A pesar de ser un personaje de cuatro estrellas, las habilidades Anemo de Heizou le permiten barrer a sus enemigos con bastante facilidad. El Detective de la Comisión Tenryou es definitivamente alguien que querrías en tu grupo de combate.

Ganyu

Ganyu es el mejor personaje arquero en Genshin Impact. De hecho, sus disparos Cryo cargados pueden eliminar fácilmente incluso a los enemigos más duros, especialmente cuando estás llevando un equipo de Congelación. Puede que sea increíblemente blanda, pero su habilidad elemental y sus ataques a distancia te mantendrán fuera de peligro.

Albedo

El Kreideprinz usa su espada y sus habilidades AoE Geo para diezmar oleadas de enemigos, mientras que sus defensas de tanque le permiten a Albedo amortiguar sin esfuerzo el daño recibido. Cuando el investigador está equipado con los mejores artefactos y armas, el capitán intelectual puede derrotar incluso a los enemigos más duros del juego.

Collei

Collei es otro nuevo personaje de Dendro que se introdujo en la región de Sumeru. Tiene un conjunto útil de herramientas y habilidades que podrían convertirla en una sub DPS fuerte para un equipo que necesita más reacciones elementales.

Puede infligir daño de Dendro a distancia con su arco característico, así como daño de AoE con su definitiva, en el que arroja su adorable muñeca con forma de gato que inflige daño Dendro a todos los enemigos cercanos. Su habilidad elemental lanza un anillo de estilo Boomerang que inflige daño en su camino hacia los objetivos y en el camino de regreso.

Cyno

HoYoverse

Cyno es un recién llegado al juego, y más allá de lo espectacular que se ven sus habilidades, también ha resultado ser un buen DPS para llevar como principal en tu equipo.

Ayato

Ayato usa el elemento Hydro para crear ilusiones acuosas que provocan a sus enemigos y lanzan ataques de área de efecto mortales, lo que le permite cortarlos con una precisión tremenda. Esto lo hace particularmente poderoso en las composiciones de equipo Congelado, Superconductor y Derretido.

Yae Miko

La sacerdotisa taimada es muy buen personaje, al menos después de los ajustes que tuvo que hacer HoYoverse. Por eso se encuentra en el tier A de nuestra lista de Genshin Impact.

Shenhe

Si bien es posible que Shenhe no se destaque como DPS principal en Genshin Impact, sus habilidades se combinan extremadamente bien con los personajes de Cryo DPS. De hecho, cuando su Habilidad Elemental y su Explosión Elemental se usan en coordinación con Ganyu y Ayaka, Shenhe puede aumentar su daño a números verdaderamente increíbles.

Diona

Este personaje de Cryo del tamaño de una pinta es una excelente opción para aquellos que desean un support Cryo que pueda aplicar escudos y curar a las unidades aliadas.

Arataki Itto

Si bien el elemento Geo está lleno de muchas unidades fuertes, el último personaje que está causando sensación no es otro que Arataki Número Uno Itto. Itto es un personaje Geo de 5 estrellas que empuña una espada pesada mortal y usa habilidades basadas en los Oni para infundir miedo a sus enemigos. Si buscas daño físico DPS que realmente tenga un gran impacto, entonces Itto es tu hombre.

Sacarosa

Será tímida, pero Sacarosa es de los mejores supports del juego.

Mona

Mona es muy buena elección para bombardear con Hydro a tus enemigos.

Yoimiya

A diferencia de Amber, Yoimiya es una gran arquera Pyro para tener en tu equipo.

Fischl

Si bien Fischl puede no ser el mejor personaje de Electro en el juego, su habilidad para aplicar constantemente el elemento con Oz es lo que la hace tan especial. Fischl ni siquiera tiene que estar en el campo, así que simplemente libera a Oz y cambia a tu DPS principal para aplicar daño.

Eula

Eula es letal con sus ráfagas de daño Cryo.

Xiao

Como uno de los Adeptus de Genshin Impact, Xiao es capaz de causar un daño devastador a aquellos que se atreven a oponérsele. Xiao usa sus habilidades de Anemo para saltar a los cielos antes de apuntar su lanza hacia abajo y destruir a cualquier enemigo debajo de él. La velocidad y el estilo lo son todo cuando se utiliza esta unidad de 5 estrellas.

Childe

Childe es un personaje de arco de 5 estrellas que domina el campo de batalla con ataques mortales basados ​​en Hydro, eliminando enemigos con rápida precisión. Como el Undécimo Heraldo de los Fatui, Childe es temido y reverenciado por aquellos que lo conocen.

Jean

Como Gran Maestra Interina de los Caballeros de Favonius, Jean es conocida por sus incansables esfuerzos para mantener a Mondstadt a salvo. Jean combina mucho control de multitudes gracias a los golpes de su habilidad elemental y explosión, mientras que este último también cura a todos los aliados cercanos. Es esta habilidad para salvar vidas lo que hace de Jean una elección tan fuerte.

Y hasta aquí el Tier S y Tier A de nuestra lista en Genshin Impact. No es que el resto de personajes sean malos, pero está claro que estos son los mejores.

Candace

HoYoverse

Además de tener un diseño precioso, Candace es uno de los mejores personajes de Genshin Impact en Utilidad. Es cierto que hay mejores opciones, pero el añadido de su escudo y aplicación Hydro la convierten en un personaje interesante para jugar.

Personajes de Tier A de Genshin Impact

Klee

Klee proporciona un giro explosivo al combate.

Klee puede parecer pequeña y poco imponente, pero la traviesa Mondstadst es famosa por su capacidad para diezmar cualquier cosa que se mueva. Si te gusta la idea de lanzar explosivos infundidos con Pyro y colocar pequeñas trampas basadas en bombas, entonces Klee podría ser el personaje que estás buscando.

Diluc

miHoYo Prender fuego a tus oponentes es parte de la diversión cuando juegas como Diluc.

Como personaje de espada pesada con Pyro, Diluc calienta cualquier pelea. Si buscas un personaje que pueda romper sin esfuerzo los escudos de los tanques o simplemente buscas quemar a tus enemigos con su habilidad definitiva de alto daño, entonces Diluc es una gran elección.

Gorou

Gorou es un personaje de apoyo.

Gorou es un arquero Geo de 4 estrellas que se destaca en mejorar a sus aliados con varias bonificaciones defensivas, particularmente para aquellos que comparten el elemento Geo. Esto lo convierte en un fantástico support de utilidad, así que asegúrate de agregarlo a tu equipo si estás buscando una elección confiable.

Kujou Sara

La segunda Arquera Electro de esta lista

Kujou Sara es la General de la Comisión Tenryou y una ávida partidaria de la Shogun de Inazuma. Esta unidad arquera Electro puede reposicionarse rápidamente con su habilidad elemental, que también inflige daño AoE, mientras que su definitiva proporciona una mejora al daño del personaje activo.

Beidou

La habilidad de contraataque de Beidou es muy satisfactoria.

Nada es más satisfactorio que parar el ataque de un enemigo y soltarlo directamente hacia él. Bueno, eso es exactamente en lo que sobresale el personaje de Electro, Beidou. Esta incondicional pirata no solo puede poner de rodillas a los jefes del juego, sino que también puede canalizar la misma energía monstruosa en su explosión.

Yun Jin

Yun Jin combina sus ataques ultrarrápidos con la ventaja añadida del elemento Geo. Como la mayoría de los personajes basados ​​en Geo del juego, la cantante de Liyue apoya a sus aliados con escudos de tanque y daño de área. Puede que no sea tan fuerte como Itto o Zhongli, pero es una excelente opción de apoyo para los equipos basados ​​en Geo.

Yanfei

Yanfei puede potenciar sus propios ataques.

Yanfei es un personaje con Catalizador de Pyro que mejora sus ataques según la cantidad de acumulaciones de Sellos Escarlata que tenga. Su Elemental genera un pequeño AoE de llamas que queman a los oponentes cercanos, mientras que también la recompensa con la cantidad máxima de sellos.

Ningguang

Ningguang bombardea a los enemigos con ataques Geo a distancia.

Ningguang no solo está para resolver los acertijos Geo de Genshin Impact. También es excelente para aplicar daño a distancia y para bloquear a los enemigos con su Pantalla de Jade.

Rosaria

La definitiva de Rosaria es perfecta para las reacciones elementales.

Rosaria sobresale a la hora de aplicar daño en área y el elemento Cryo.

Noelle

Sirviendo como la criada de los Caballeros de Favonius, Noelle es conocida por su lealtad y habilidad para mantener a sus aliados a salvo del peligro. Su escudo basado en Geo puede bloquear incluso los ataques más dañinos e incluso curar a su equipo.

Chongyun

Chongyun es perfecto para equipos basados en Cryo, sobre todo si tienes a Shenhe.

Thoma

Thoma fue lanzado como un personaje jugable en la actualización 2.2 de Inazuma , que vio el relanzamiento de Hu Tao. Lanza ataques rápidos y aplica Pyro rápidamente, otorgando además escudo y capacidad de supervivencia.

Kaeya

Kaeya se puede obtener gratis en Genshin Impact.

Kaeya es uno de los personajes gratuitos de 4 estrellas de Genshin Impact, lo que significa que todos los jugadores tienen acceso a esta unidad Cryo. Su habilidad definitiva es parecida a la Xiangling, por lo que puede ser muy útil.

Personajes de Genshin Impact en el Tier B

Nuestra Tier List de Genshin Impact llega al nivel C. Estos personajes no merecen mucho la pena, pero tienen alguna utilidad.

Xinyan

La estrella del rock aplica Pyro y buen daño físico, pero hay opciones mejores en nuestra lista.

Qiqi

Tener un support que pueda curar periódicamente a tu DPS activo y recompensarlo por infligir daño es una ventaja para cualquier equipo. La definitiva de Qiqi hace exactamente eso, ya que aplica un talismán especial a todos los enemigos cercanos.

Razor

Razor fue criado por el Lobo del Norte, Andrius, desde que era un bebé. Con sus habilidades Electro canaliza su naturaleza animal. Lo cierto es que para ser un 4 estrellas puede hacer bastante daño.

Lisa

Lisa es conocida como la graduada más distinguida de la región de Sumeru y ciertamente no es difícil ver por qué. Si bien puede ser una unidad gratuita de 4 estrellas, Lisa puede causar mucho daño basado en Electro cuando está equipada con las mejores armas y artefactos. La naturaleza AoE de sus habilidades también la convierte en un gran sub-DPS y apoyo en caso de que necesites aplicar Electro a tus oponentes.

Bárbara

A diferencia de su hermana mayor, Jean, Barbara asume el papel de la clase de sanadora arquetípica de Genshin Impact. De hecho, todas las habilidades de Barbara están diseñadas para curar a sus aliados.

Sayu

La pequeña Ninja no destaca en daño, pero tiene velocidad y gran capacidad de curación.

Keqing

Keqing es el epítome de un maestro espadachín. Su Ráfaga elemental aplica daño Electro a todos los oponentes a la velocidad del rayo, mientras que su Habilidad le permite a Keqing reposicionarse y esquivar sin esfuerzo los golpes enemigos.

Aloy

Al ser la protagonista de Horizon Zero Dawn, Aloy está bien equipada para muchas batallas difíciles. Este espíritu de lucha se traslada al mundo de Genshin Impact, donde los jugadores pueden usar sus habilidades AoE Cryo para congelar a los enemigos en seco. Aloy funciona de manera muy similar a Ganyu.

Personajes de Genshin Impact en el Tier C

Viajero/a

A pesar de ser el personaje principal de Genshin Impact, tanto Aether como Lumine simplemente no sobresalen en ningún elemento en particular. Esto no será una sorpresa, ya que pueden cambiar libremente entre cada uno. De hecho, es mejor que uses cualquiera de los personajes anteriores si deseas maximizar tu efectividad en el combate.

Esperemos que esto cambie cuando tengamos al Viajero Dendro.

Amber

Amber ha sido descuidada por la comunidad de Genshin Impact desde su lanzamiento y, lamentablemente, no es difícil ver por qué. No solo inflige un daño mediocre, sino que todos los personajes Pyro del juego la superan. Además, Yoimiya la sustituye con creces.