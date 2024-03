Chiori ya está disponible en Genshin Impact con un nuevo banner, pero, ¿merece la pena tirar por ella?

Genshin Impact ha lanzado por fin su esperada versión 4.5, y ya está el banner de Chiori disponible. Pero todos los fans se preguntan si merece la pena tirar por el banner de Chiori. Aquí te respondemos rápidamente.

Si ya la has conseguido, aquí tienes su mejor build.

¿Merece la pena tirar por el banner de Chiori en Genshin Impact?

La respuesta simple es: no. No merece la pena tirar por Chiori. Pero esta es una respuesta técnica basada en el meta actual de Genshin Impact, si bien aún no hemos encajado a Chiori en nuestra tier list.

Los personajes de 4 Estrellas que la acompañan tampoco aportan mucho al meta. Dori está completamente fuera, aunque Yun Jin y Gorou son más salvables.

HoYoverse

Chiori es fácilmente remplazable con Albedo, por lo que si ya tienes a este personaje, no merece la pena tirar por el banner de Chiori. Arataki Itto, el rerun que coincide con Chiori actualmente, también es una gran opción de daño para tener en cuenta.

En la segunda fase de la versión, habrá rerun de Kazuha y Neuvillette. Ambos son dos personajes imprescindibles en el meta, y si no conseguiste a Neuvillette en su primer banner, deberías guardarte las Protogemas para él.

Con la vista puesta más allá en el horizonte, la versión 4.6 de Genshin Impact nos traerá a Arlecchino. Puede que aún sea pronto para decir si el personaje merecerá la pena, pero todo el mundo quiere tener en sus manos a esta miembro de los Heraldos de los Fatui.

Ahora bien, Chiori es perfecta para aquellos que quieren usar equipos mono-Geo y contar con consonancia para este elemento, escudos y geoconstrucciones. Con las mecánicas de las muñecas, Chiori puede ser un gran añadido a equipos así. Con esto en cuenta, puede ser un excelente Sub-DPS.

