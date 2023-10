Pantalone (Regrator) en Genshin Impact: filtraciones de posible personaje jugable

Pantalone es uno de los Once Heraldos de los Fatui en Genshin Impact, pero podría ser un personaje jugable. Aquí te mostramos todo lo que sabemos al respecto.

Los Fatui son los principales antagonistas de Genshin Impact. Dentro de esta gran organización se encuentran los Once Heraldos de los Fatui, el grupo de élite detrás de todos los planes que han hecho la vida imposible a nuestro Viajero/a. Entre los Heraldos vemos a Childe o a Trotamundos, personajes que ya son jugables.

Pero hay otros de los que no sabemos tanto, como Sandrone. Según filtraciones, casi todos los Heraldos de los Fatui podrían ser jugables en Genshin Impact, y eso incluye a Pantalone. Hay mucho de él que todavía no conocemos, pero aquí hacemos un repaso a lo que sí.

¿Quién es Pantalone en Genshin Impact?

Pantalone o El Regatero (Regrator) es el Noveno de los Once Heraldos de los Fatui en Genshin Impact. Hace su primera aparición durante Avance del interludio de Genshin Impact – Capítulo de Teyvat: Máscaras de una noche de invierno, que sirvió de presentación para aquellos Heraldos de Fatui que aún no conocíamos.

Este personaje se encarga actualmente de la política económica de Snezhnaya y es el más rico de todos los Heraldos. Tiene una comprensión única de la riqueza y su agenda gira en torno a convertir Snezhnaya en el “corazón que bombea dinero por las arterias de todo este mundo”.

Parece que es también quien más trabaja estrechamente con Dottore. También pudimos saber más de él a través de la historia de Yelan.

¿Será un personaje jugable?

Las primeras filtraciones sugerían que Pantalone sería un personaje jugable de Genshin Impact antes de la última versión de Sumeru. Sin embargo, con Fontaine avanzando ya hacia la versión 4.2, esto no ha sido así. Lo cual no descarta que Pantalone sea jugable más adelante.

Fecha de lanzamiento

Con Fontaine estando estrechamente relacionada con los Fatui, podríamos ver a Pantalone en el juego antes de pasar a la siguiente región. Esto no confirmaría una fecha de lanzamiento como personaje jugable, pero nos acercaría más a ella.

Visión y arma

Gracias al conjunto de artefactos Llamas Albinas nos enteramos de que Pantalone no posee una Visión, lo que es básicamente la razón por la cual forma parte de los Fatui. Al no recibir el favor de los dioses, el personaje parece ponerse en contra de ellos.

Al no tener una Visión, esto podría indicar que Pantalone no sería un personaje jugable. Sin embargo, otros personajes, como la Viajera o Neuvillette, no cuentan con una Visión por otros motivos. Por ello, Pantalone podría ser un personaje jugable especial en Genshin Impact.

Iremos actualizando este artículo con toda la información sobre Pantalone, así que no dudes en venir a revisarlo de vez en cuando.

