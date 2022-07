Heraldos de Fatui en Genshin Impact: todo sobre los villanos de HoYoverse

Load More

Estos serían los principales villanos del juego, aunque no olvidemos que Scaramouche también forma parte de ellos.

Procedentes de las tierras heladas de Snezhnaya, los Fatui son vistos públicamente como un departamento político de la nación que representa la buena voluntad de la Zarina y gestiona los asuntos exteriores con las otras seis naciones, a menudo utilizando medios económicos y movimientos de comercio justo para comprometerse primero con otros. En el juego, tendemos a no fiarnos demasiado de las intenciones que tienen, puesto que suelen ser los villanos en todas nuestras misiones.

Los Fatui son una “delegación” maliciosa de diplomáticos de Snezhnaya que está liderada por la Zarina. A su vez, la organización está encabezada por los Once Heraldos de los Fatui . Son una de las principales facciones antagónicas en Genshin Impact, causantes de gran parte del caos en el juego. También son los principales antagonistas del Manga.

by María Pastoriza