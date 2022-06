Próximos banner de Genshin Impact: Kazuha, Heizou y más

Load More

Aquí ya estamos hablando de filtraciones poco fiables, por lo que no penséis que está grabado a fuego.

Dejamos en cursiva aquellas filtraciones que no están confirmadas de manera oficial o que son menos fiables. Igualmente, las fechas de lanzamiento quedan ahora en el aire, dado el retraso en la versión 2.7.

Con cada parche, llega siempre un nuevo banner con nuevos personajes. A cada personaje de cinco estrellas, le acompaña también un arma única. Para que no te hagas un lío sin saber para qué personaje deberías guardar tus Protogemas, aquí te preparamos una lista con los próximos banner de Genshin Impact.

by María Pastoriza