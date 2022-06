Todos los rerun de banner en Genshin Impact: Xiao, Zhongli, Ganyu y más

Load More

Al igual que con la mayoría de los juegos de gacha, Genshin Impact presenta reposiciones o rerun en las que los personajes lanzados anteriormente vuelven a estar disponibles. Esta es una noticia particularmente buena para los jugadores que se perdieron ciertos banners o no tenían suficientes destinos.

Los banners de Genshin Impact se actualizan constantemente con cada nueva actualización , lo que brinda a los jugadores la oportunidad de gastar sus Protogemas en nuevos personajes… Pero también en otros no tan nuevos. Así aparecen los rerun de banner en Genshin Impact.

by María Pastoriza