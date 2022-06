Skin para Fischl y Diluc de Genshin Impact: fecha y cómo conseguirlas

Load More

Los rumores indican que la skin de Diluc será la más cara en la historia de Genshin Impact. ¿Y yo me voy a gastar ese dinero? Indudablemente.

El 29 de junio, por fin llegaron imágenes reales de las skins. Imaginamos que no habrá demasiados cambios con respecto a su revelación oficial:

Si bien HoYoverse aún tiene que mostrar las skins de Diluc y Fischl oficialmente, eso no ha impedido que los filtradores de Genshin descubran detalles importantes. Primero están los nombres de las skins, que fueron descubiertos Ubacha1 . La de Diluc recibe el nombre de “Red Dead of Night” y la de Fischl “Ein Immernachtstraum”. Probablemente el nombre de la segunda se quede así también en la versión en español del juego.

Diluc y Fischl actualmente no tienen sus propias skins alternativas en Genshin Impact , pero esto podría cambiar pronto. Después de la retransmisión en vivo oficial de Genshin Impact a la versión 2.7 , se ha revelado nueva información sobre los futuros atuendos alternativos del juego.

by María Pastoriza