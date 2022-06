Todas las filtraciones del parche 2.8 en Genshin Impact: Rerun de Kazuha y Klee, Heizou y más

Load More

No obstante, parece que el Archipiélago vendrá algo cambiado, para adaptarse al nuevo evento.

Hasta el momento, las filtraciones de Genshin 2.8 no han revelado ningún enemigo en particular que se verá en la próxima actualización, sin embargo, se sabe que habrá cambios en la Espiral del Abismo.

Como podéis ver, tendremos un doble banner de nuevo, aunque sin personaje nuevo de 5 estrellas esta vez. Es normal que no venga ningún personaje nuevo, dado que el parche 3.0 traerá grandes novedades y la versión 2.8 no quiere robarle protagonismo.

En estos momentos nos encontramos en el inicio de la segunda mitad del parche 2.7 . Pero eso no impide que los mineros de datos trabajen ya en otra versión más allá: la versión 2.8 de Genshin Impact.

by María Pastoriza