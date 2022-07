Todo lo que sabemos sobre Heizou en Genshin Impact: Habilidades, fecha de lanzamiento

Load More

Ryuuji nombra a Heizou como la única persona capaz de mantenerse al día con los procesos de pensamiento de Sango. Por su parte, Sango no parece tenerle demasiado aprecio.

Se sabe bastante sobre Heizou en Genshin Impact. Trabajando en la Comisión Tenryou junto a Kujou Sara, es un detective autoproclamado que pasa la mayor parte de su tiempo en “planes personales”. Si bien no está específicamente capacitado, ofrece resultados en sus investigaciones para la Comisión Tenryou, lo que lo ha sacado del apuro. Sin embargo, los que están fuera de Tenryou suelen mirar a Heizou con cautela.

Ya sabemos que Heizou utilizará un Catalizador . Sin embargo, no lo lleva como los personajes normales en el juego, y en su caso todo se centra más en puñetazos y patadas.

— Genshin Impact ES (@genshinimpactes) May 16, 2022

by María Pastoriza