Los personajes 5 estrellas de Genshin Impact más desaprovechados

La comunidad de Genshin Impact ha discutido sobre qué personaje de 5 estrellas tiene un potencial desaprovechado.

Desde su lanzamiento Genshin Impact ha ido aumentando su lista de personajes para el disfrute de los jugadores, sin embargo, no todos están al mismo nivel.

Los jugadores del gacha de HoYoversehan discutido sobre qué unidad de 5 estrellas tenía un gran potencial pero los desarrolladores lo han echado por la borda.

Estos son los personajes de 5 estrellas más desaprovechados de Genshin Impact

A través de un post de Reddit del juego, el usuario u/idfk-08 explicaba que para él Dehya era el personaje más desaprovechado del gacha.

“Su diseño es espectacular y amo su historia, pero arruinaron su kit de habilidades y es decepcionante. Las animaciones están muy bien hecha pero no están a la altura de su daño por desgracia”, explicaba.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Nunca les perdonaré lo mal que han tratado a Dehya”, afirmaba otro usuario reforzando la idea de que Dehya sería el personaje más desaprovechado de Genshin Impact.

HoYoverse

No obstante, y de forma paralela, otros muchos jugadores explicaban sus candidatos.

“Para mí el burst de Yoimya y sus tiros cargados”, explicaba uno. “Sí, su kit abarca mucho pero apenas puede hacer nada”, respondía otro.

Otro jugador tenía muy claro que los jugadores de Inazuma eran los más decepcionantes.

“Raiden, Signora, Scara y todo el arco de Inazuma. Me hubiese encantado que se hubiesen tomado el tiempo para escribirlo. Estoy súper decepcionado con todos ellos porque esperaba que fuesen muy buenos y no ocurrió. Me encanta Raiden (…) pero lo hicieron fatal con ella, al igual que con Signora”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“La historia de Ayato”, escribía otro. “Soy muy fan de Ayato. Me encantó incluso desde antes que se filtrase su diseño. Parecía que iba a ser un personaje súper chulo por todo lo que nos estaban enseñando. Me encantaría que estuviese más involucrado en la búsqueda de Archon y que lo pudiésemos conocer mejor”.

“Albedo”, explicaban otros jugadores. “Todo lo que pudo haber sido Albedo… podría haber salido con Chiori… me pone súper triste. Es como “¿por qué?” Ambos podrían haber tenido lo mismo”.

Por otro lado, otros muchos jugadores apuntaban a Klee. No solo por sus ataques sino también por la forma de hacerle una build.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No sabemos qué nos deparará HoYoverse pero está claro que nunca llueve a gusto de todos. Sigue visitándonos para saber más sobre Genshin Impact y no perderte ni una noticia.