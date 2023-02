La mejor build de Kokomi en Genshin Impact: artefactos y armas

Perla Oceánica

Bono de Curación +15%.

Cuando el personaje que equipa este conjunto de artefactos cura a otro, crea el efecto de “burbuja marina” durante 3 s, el cual registra la cantidad de Vida regenerada (incluida la regenerada por encima del 100%). Tras ello, la burbuja marina estalla e inflige contra los enemigos cercanos un daño basado en el 90% de la cantidad regenerada. Este daño se calcula de manera similar al de las reacciones de Electrocargado, Superconductor, etc., pero no varía en función de la Maestría Elemental, el nivel del personaje o el bono de daño de las reacciones. Solo se puede crear una burbuja marina cada 3.5 s, la cual solo puede registrar un máximo de 30 000 pts. de Vida regenerada, incluyendo la regenerada por encima del 100%. Además, solo puede existir una burbuja marina en tu equipo al mismo tiempo. Cuando el personaje que equipa este conjunto de artefactos está en el equipo pero no en combate, también podrá activar este efecto.