Todo sobre Scaramouche en Genshin Impact: habilidades, fecha y más

Se rumorea que Scaramouche de Genshin Impact es un personaje jugable en una de las próximas actualizaciones del título, así que aquí está todo lo que sabemos sobre este personaje tortuoso.

Scaramouche es el número 6 de los Once Heraldos de los Fatui, un grupo de villanos que tiene como objetivo causar estragos en Teyvat. Esta organización malvada continuamente intenta tensar los esfuerzos del Viajero/a, con Scaramouche siempre a la vanguardia de cada plan.

Esto es lo que sabemos sobre Scaramouche hasta ahora, incluidas sus habilidades rumoreadas y la fecha de lanzamiento.

Scaramouche aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida en Genshin Impact, pero eso no ha impedido que el hype flote en el aire. Y que hayan llegado numerosas filtraciones.

El personaje aparecerá cuando la región Sumeru sea ​​lanzada al juego en la Versión 3.0. Pero eso no significa que, más allá de aparecer en la historia, Scaramouche pueda llegar a banner. De acuerdo con las últimas filtraciones, eso ocurrirá realmente en la versión 3.2, de la que aún no se conocen detalles oficiales. De acuerdo con los filtradores, el sexto de los Fatui llegará tanto en forma de boss como con banner. De momento, la información que tenemos indica que el personaje será jugable bajo el nombre de “Wanderer”.

Aún no se sabe nada sobre sus habilidades, ni Habilidad Elemental ni Explosión elemental. El villano, a juzgar por los tonos de sus ropajes, debería llevar una Visión Electro. El emblema en su pecho también tiene un parecido sorprendente con el símbolo Electro. Si eso no fuera suficiente, los ataques a menudo tienen un tinte púrpura, por lo que ciertamente parece probable que sea un personaje de Electro.

Se rumorea también que debería llevar un Catalizador como arma. El reconocido filtrador de Genshin Impact, @lumie_lumie, reveló la serie de armas ‘Narukami’ con sus diseños Electro.

⚔️A closer look at the 'Narukami' series of weapons with their Electro designs. A 3D model for the Catalyst does not currently exist, only an icon. No further info exists.⚔️ pic.twitter.com/tkMkL8ZXQk

— Lumie (@lumie_lumie) February 11, 2021