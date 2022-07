Todos los personajes Anemo de Genshin Impact: Venti, Kazuha, Xiao y más

Load More

Sacarosa es una alquimista con sede en Mondstadt que ayuda a Albedo como su asistente. Con un interés particular en la bioalquimia, intenta imbuir objetos vivos con poder extra⁠, experimentando resultados mixtos. A pesar de su curiosidad, es muy tímida.

Sayu no es la típica ninja. En lugar de acechar en las sombras para cazar enemigos, pone sus poderes a trabajar para dormir cada vez que puede en un intento de crecer un poco más. También está afiliada a Shuumatsuban, que forma parte de la Comisión Yashiro de Inazuma.

Kazuha no tiene una posición fija en Teyvat. Un samurái errante de un clan famoso, se encuentra a bordo de la tripulación de Beidou. Su cortesía puede contrastar bastante con el resto de la flota, pero estar más en contacto con la naturaleza en el mar ha tranquilizado a Kazuha.

Jean , gran maestra de los Caballeros de Favonius, arriesga todo para proteger a Mondstadt. Apenas se da tiempo para descansar de los asuntos políticos de la nación, aunque no lo haría de otra manera mientras trata de mantener su legado.

Los personajes Anemo en Genshin Impact son más conocidos por su utilidad que por su daño, pero eso no significa que sea un elemento unidimensional.

by María Pastoriza