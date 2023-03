Lyney y Lynette en Genshin Impact: habilidades, armas y más

Lyney y Lynette son dos personajes muy esperados de Genshin Impact para la región de Fontaine. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre ellos.

Varias filtraciones de Genshin Impact sobre Fontaine han revelado detalles sobre los próximos personajes y ubicaciones, dando a los Viajeros un adelanto antes de su lanzamiento oficial. Dos de los personajes más esperados son Lyney y Lynette.

Si bien los detalles que rodean la región de Fontaine han sido escasos, eso no ha impedido que los filtradores revelen información al respecto. Como se rumorea que es un personaje de Pyro, Lyney probablemente será popular entre los Viajeros que disfrutan envolviendo a sus enemigos en llamas mortales. En cambio, de Lynette su Visión no está tan asegurada.

¿Hay una fecha de lanzamiento de Lyney y Lynette?

HoYoverse Lyney y Lynette son gemelos conocidas por sus actuaciones fantásticas.

No, HoYoverse aún no ha revelado la fecha de lanzamiento de Lyney y Lynette. Si bien HoYoverse aún no ha revelado ningún detalle oficial, los rumores actuales indican que la actualización 4.0 podría lanzarse en julio de 2023. Como tanto Lyney como Lynette provienen de esta región, esperamos que ambos se publiquen en esta época.

Por supuesto, como todas las filtraciones y rumores, esto debe tomarse con pinzas. Nos aseguraremos de actualizar esta sección tan pronto como HoYoverse revele los detalles en los próximos meses, así que asegúrate de agregar esta página a favoritos y verifica periódicamente las actualizaciones.

¿Conocemos la rareza de estos personajes?

Actualmente no hay información oficial sobre la rareza de Lyney y Lynette. Sin embargo, el reconocido filtrador, Mero, ha revelado que Lyney es un personaje de 5 estrellas y que probablemente Lynette le acompañe como personaje de 4 Estrellas.

Después de todo, ambos personajes se muestran juntos durante la vista previa de la historia del capítulo de Teyvat. De hecho, originalmente se rumoreaba que Lyney y Lynette serían los primeros personajes dos en uno de Genshin Impact.

Queda por determinar si esto resulta ser cierto o no, pero con las filtraciones recientes de Mero, esto ahora parece bastante improbable. En cambio, parecería que ambos personajes pueden hacer una buena sinergia entre sí.

Habilidades y armas

Si bien HoYoverse aún no ha publicado información oficial sobre las habilidades de Lyney y Lynette en Genshin Impact, una filtración ha revelado su tipo de arma y Visión. Según Mero, Lyney es un Arquero Pyro. Esto significa que se unirá a Amber y Yoimiya, dos personajes que también bombardean a sus enemigos con flechas ardientes.

El caso de Lynette no está tan claro. Las primeras filtraciones han indicado que es un personaje Anemo con espada ligera, pero horas después se baraja la posibilidad de que en realidad lleve Visión Hydro.

Iremos actualizando este artículo con todas las novedades sobre estos gemelos, ¡estad atentos!