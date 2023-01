Cómo saltarnos el enfriamiento de las misiones de Dax en GTA Online

La comunidad de GTA Online ha encontrado la forma de evitar el enfriamiento de las misiones de Dax y conseguir la mejora Laboratorio de ácido más rápido de lo previsto en el juego. Esto es todo lo que necesitas saber.

A finales de diciembre, Rockstar Games lanzó por fin su esperada actualización de invierno en GTA Online con Los Santos Drug Wars. Aunque no se trata exactamente de una actualización tan grande como el atraco de Cayo Perico o incluso Arena Wars, la nueva actualización ha traído consigo algunas misiones nuevas. Los jugadores tenemos que unirnos a Dax y The Troupe para ayudarles a convertirse en los nuevos capos de la droga de Los Santos.

El artículo continúa después del anuncio.

Estas nuevas misiones se dividen en “La primera dosis” y “Dax”. La primera dosis se basa más en la historia. Ahí tenemos que ayudar a The Troupe a trasladarse de Sandy Shore a Los Santos e instalarse allí.

Rockstar Games

Cómo evitar el enfriamiento de las misiones de Dax en GTA Online

Al hacer estos trabajos, desbloqueamos el negocio del laboratorio de ácido, que es otra operación de ingresos pasivos similar a documentos falsificados.

Aunque el juego nos da el Brickade 6×6 que necesitamos para el laboratorio de ácido durante una de las misiones de la Primera Dosis, el negocio se vuelve viable si somos capaz de mejorarlo. Esto solo puede hacerse completando misiones de Dax.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, es cuando empieza la parte complicada. Necesitamos completar 10 para que se desbloquee la mejora y hay un tiempo de espera de 48 minutos entre cada trabajo. Pero descubrió GTAMen, podemos usar el encuentro de coches LS para evitar este periodo de enfriamiento. Y es más sencillo de lo que parece:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Completamos una misión para Dax

Entramos en la reunión de coches LS colocando el spawn o conduciendo hasta allí.

Una vez dentro, damos una vuelta en uno de los coches de prueba.

Abrimos el menú para solicitar otra misión a Dax.

Comenzamos a conducir fuera de la pista del LS Car Meet

Tocamos dos veces la tecla X/A/Enter para salir del LS Car Meet.

Si lo hacemos correctamente tendremos un nuevo trabajo de Dax

No obstante, debido a que es una gran solución para el enfriamiento y nos ayuda a conseguir la mejora antes de lo previsto, lo más seguro es que Rockstar Games pueda parchearlo en breve.

Por lo que, si todavía no has conseguido la mejora, no dudes en hacerlo.