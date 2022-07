Los mejores servidores de GTA RP y cómo unirse a ellos

Load More

Old School RP es uno de los servidores más nuevos en la comunidad española, creado por grandes roleadores como TomateKing o Kitohhh y programado por Yisus.

NoPixel ya despertó el interés de muchos jugadores a nivel internacional, pero ahora no es el único servidor de GTA RP que está llevándose el protagonismo. Todo el mundo ha conocido el RolePlay gracias a Marbella Vice , y aunque la cosa está reñida y complicada, hay muchos grandes servidores en los que poder participar.

by María Pastoriza