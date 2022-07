¿Cuándo es la actualización de verano de 2022 de GTA Online?

La actualización anual de verano de GTA Online ha traído algunos cambios masivos a GTA 5 en el pasado, y este año no debería ser diferente. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la versión de 2022.

GTA Online ha pasado por muchos cambios importantes en los últimos años, pero la actualización de las consolas de nueva generación ha traído una nueva capa de pintura al popular título de Rockstar Games.

Además de algunos coches nuevos, tiempos de carga más rápidos y cambios gráficos, los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series S/X pueden ahora utilizar los trabajos especiales de Hao para mejorar una serie de vehículos.

Mientras Rockstar sigue con sus actualizaciones semanales, el próximo gran parche que los jugadores esperan llegará en forma de actualización anual de verano. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

La actualización de verano siempre ha sido muy importante para GTA Online. En años anteriores, Rockstar ha añadido cosas como Acrobacias Astutas, After Hours y el Diamond Casino durante los meses más cálidos.

Estas actualizaciones han llegado en cualquier momento entre mediados de mayo y finales de julio, pero cuando se trata de la actualización de 2022, ya tenemos una fecha importante en la que fijarnos.

Mientras que muchos en la comunidad esperaban que el 30 de junio fuera la fecha, ahora los ojos están puestos en el 19 de julio. ¿Por qué? Porque los beneficios actuales de GTA Plus expiran el 18 de julio, y no a finales de mes.

No sabemos exactamente lo que Rockstar tiene bajo la manga, pero podemos hacer algunas conjeturas, ya que el foco de atención parece estar en los trabajos especiales de Hao.

Actualmente, solo hay nueve coches disponibles para ser mejorados a través del programa HSW, que es una cantidad absolutamente minúscula comparada con el enorme número de coches que hay en GTA Online.

Como resultado, deberíamos ver un montón de coches nuevos en la actualización de verano, lo que significa que también deberíamos recibir algunas carreras nuevas y trabajos centrados en los vehículos. Puede que no sea tan grande como la actualización de Tuners, pero debería seguir una línea similar.

En las últimas semanas, se ha desenterrado un código de la versión ampliada y mejorada del juego de GTA, en el que se señala que podría haber alguna participación del estudio Richards Majestic.

Los jugadores han descubierto que un NPC, que normalmente sólo aparece en Backlot City, ha aparecido en Vinewood, frente a los estudios Record A. Esto, según algunos, indica que habrá algún tipo de actualización de películas en GTA Online.

Dada la proximidad de la actualización de verano, parece posible que lo que los jugadores han descubierto podría, muy bien, jugar un papel en la actualización – y puede que incluso tengamos más viajes cortos y coches de temática cinematográfica añadidos a GTA Online.

In addition to the movie references from Vespucci Job Remix, @rollschuh2282 found out Rockstar added a new scenario spawn point, on GTAV PS5 & Xbox Series, in front of Record A Studios with "movie_set" as the assigned ped model set.

A hint at a Movie DLC with Michael?#GTAOnline pic.twitter.com/kvLdPS0YR9

— Tez2 (@TezFunz2) June 2, 2022