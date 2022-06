¿Cuándo saldrá GTA 6? Rumores, fecha de lanzamiento, historia y más

GTA 6 se ha consolidado como el juego más esperado de la nueva generación, sobre todo, con su confirmación por parte de Rockstar Games. Los rumores sobre GTA 6 no han parado de circular por la red casi todas las semanas hablando sobre lo que podría traernos el nuevo título y, sobre todo, lo más importante: ¿cuándo saldrá?

Si echamos la vista atrás vemos que GTA V salió en 2013 y vamos por el camino a cumplir la década si la sexta parte de la aclamadísima entrega.

Durante muchísimo tiempo en silencio, la desarrolladora dio el bombazo que puso a la comunidad de videojuegos patas arriba: GTA 6 estaba en desarrollo. A partir de ahí las noticias, rumores y filtraciones se han intensificado aún más y te contamos todo lo que sabemos hasta el momento del esperadísimo GTA 6.

El desarrollo de GTA

Tras el bombazo anunciado el 4 de febrero de 2022, aún queda por ver hasta qué punto está el proyecto ya que hay alguna que otra afirmación de que el juego habría empezado a tener problemas de desarrollo. De ser verdad significaría que el proyecto está bastante lejos delanzarse.

A pesar de ello, hay quiénes nos dicen que podríamos tener un adelanto del juego a finales de 2022.

¿Hay fecha de lanzamiento de GTA 6?

Hasta el momento de redacción de esta noticia todavía no hay una fecha oficial.

Sí es verdad que han empezado a surgir filtraciones sobre que el juego se lanzaría en 2023. Sin embargo, no hay ninguna información oficial. Varios analistas reputados y reconocidos como Michael Patcher, Tom Henderson o Hason Schreier explicaban que es más que probable que el juego se lance entre 2024 o 2025.

No obstante, no hay que olvidar que Take Two, la empresa matriz de Rockstar, reveló en 2020 que esperaban un gran gasto en publicidad sobre 2024. Para ser exactos, calculaban que tendrían un gasto de 90 millones de dólares. Sin embargo, representantes de Take Two más tarde explicaron que eran gastos no relacionados con Rockstar.

A pesar de ello, a través de sus informes financieros sí que tendrían 19 “lanzamientos principales” a pesar de que GTA 6 no estuviese mencionado explícitamente. Hay quiénes indican que algunos de ellos podrían ser Bully 2 o incluso un remake de Red Dead Redemption.

Plataformas y crossplay en GTA 6

Según parece, la nueva entrega se centraría exclusivamente en la nueva generación de consolas y PC. Asimismo, el propio juego estaría pensado para ellas por el hardware.

Hasta este momento, ninguno de los juegos de Rockstar han añadido la opción de crossplay. Sin embargo, esto podría cambiar con el nuevo título lo que significaría que da igual si estás en consola o en ordenador que podríamos interacturar con los jugadores de todas las plataformas.

Todos los rumores y filtraciones de GTA 6

¿Diferentes ciudades y líneas de tiempo?

Desde el principio hemos tenido todo tipo de rumores sobre dónde se desarrollará GTA 6. Muchos indican que volveremos a Vice City en diferentes épocas del tiempo.

En un principio, el capítulo 1 y 2 nos llevaría a a 1985 mientras que los capítulos que van del 3 al 5 tendrían lugar en la época actual. Un dato que concuerda con los rumores de que tendríamos diferentes líneas de tiempo que irían desarrollándose a través de diferentes DLC que Rockstar iría incluyendo.

Los rumores que siguen saliendo nos indican que Vice City será la ciudad principal junto a Liberty City y que iremos en ella en el prólogo y en el epílogo. Paralelamente, otros filtradores indican que durante el desarrollo inicial de GTA 6 se pensó trasladar la historia a Carolina del Norte pero que rápidamente se descartó.

Igualmente, otros muchos informadores indican que cabe la posibilidad de que una parte de la historia se lleve a cabo en Londres debido a una misión.

Todavía no está claro, pero lo que más se repite respecto a la ubicación será que tendrá una intensa influencia del inmenso mapa de Red Dead Redemption 2. Tendremos un mapa de mismo tamaño (o superior) e incluso hay quien dice que GTA 6 tendrá su propio Guarma ya que podríamos ir a la Habana y/o Río de Janeiro.

Esta información se ha reforzado con la filtración de SaycheeseDGTL. Este informante ha afirmado que la historia tendrá lugar en Cuba, Colombia y Miami.

Del mismo modo, lo que no para de hacerse hincapié es que el entorno cambiará constantemente y evolucionará según la estación del año, momento que estemos viviendo o incluso cualquier acción de los NPCs como ya pasaba en RDR2.

Con tantísimo contenido y un mapa tan grande hay muchos que estiman que el juego podría darnos hasta 500 horas de contenido. Unas cifras de auténtica locura pero que no serían muy descabelladas teniendo en cuenta todas las características que incluiría.

GTA VIce City

Según indicaron, el nuevo nombre de GTA 6 haría un juego de palabras usando el número seis en romano (VI) con el principio del nombre de Vice City. De esta forma, el nuevo título no se llamaría GTA 6 sino GTA VIce City.

No se sabe con certeza pero todo podría ser verdad.

Características de GTA 6

Aunque GTA 6 todavía no ha revelado ninguna de las caracterísiticas o elementos que podremos esperar del juego. Sin embargo, hay algunas que más han estado repitiéndose en todas las filtraciones y rumores. Son las siguientes:

Una gran variedad de armas.

Misiones secundarias muy extensas.



Fusión de diferentes épocas mezclando los años 80 con el día actual.

Influencia de Red Dead Redemption 2 cambiando el entorno de todos



Un clima realista que haga cambiar la localización en la que estemos.

Personalización de coches.

Bitcoin como moneda dentro del juego.

Historia, argumento y personajes

Algunas filtraciones indican que la historia de GTA 6 ya está terminada, y hay un montón de especulación sobre el número de personajes jugables dentro del título. ¿Habrá solamente un protagonista o tendremos de nuevo múltiples personajes?

Personajes en GTA 6

En un principio se decía que tendríamos cuatro protragonistas muy variopintos y diferentes entre ellos. De todos ellos destacaría un personaje mexicano y una protagonista femenina.

No obstante, una última filtración en marzo de 2022 nos dice que tendríamos tres protagonistas diferentes.

El YouTuber LongSensation sí que subraya la idea de que por primera vez en la saga de GTA tendríamos una mujer y un hombre como protagonista del título. De ser cierto, también sería la primera vez que Rockstar decidide tener a una mujer como una de las caras principales de sus juegos más allá de los online.

¿Cuándo podríamos tener el anuncio oficial?

En junio de 2021, Rockstar publicó una búsqueda de empleo para “coordinador de eventos en vivo“. Esta información llevó a que la comunidad asumiese que los rumores que llevan muchísimo tiempo de que tendremos el tráiler en un gran evento sean ciertos.

Asimismo, también se ha dicho que junto al anuncio en directo se lanzarían varias actualizaciones de GTA Online. Hay incluso quienes dicen que lo tendremos de forma inminente, y en GTA Online parece que se está fraguando un nuevo DLC.

¡Y hasta aquí todo lo que sabemos del juego hasta el momento! Iremos actualizando a medida que la información siga saliendo.