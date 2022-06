Detalles del GTA 4 remaster filtrados: plataformas, fotogramas y fecha de lanzamiento

Un filtrador de GTA puede haber revelado alguno de los detalles más esperados del rumoreado remaster de GTA 4 como las plataformas disponibles, los fps y mucho más.

Los rumores en torno a una posible remasterización de GTA 4 han estado circulando en la red desde que Grovestreet Games y Rockstar Games lanzaron la GTA Trilogy Edición Definitiva en noviembre de 2021.

Los rumores ya han afirmado que el remaster de GTA 4 ha estado en desarrollo durante algún tiempo o incluso que podría venir acompañado de otros juegos. Ahora un filtrador afirma conocer nueva información sobre el rumoreado remaster de GTA 4 y se la ha desvelado a la comunidad.

Filtrador revela supuesta información sobre el remaster de GTA 4

La filtración proviene del usuario de Twitter “RockstarG_News_” quien afirma que la remasterización de GTA 4 llegaría a Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 y PS5, así como para PC. Además, subraya que el juego se ejecutaría a unos 60 FPS, contará con texturas HD completamente nuevas y contendrá la expansión de los Episodios de Liberty City.

Para aquellos que no lo sepan, los Episodios de Liberty City consisten en dos paquetes de expansión para GTA 4 que son Ballad of Gay Tony y The Lost and the Damned.

Por último, el filtrador añade que la supuesta remasterización del juego no incluirá el multijugador original. Asimismo, podríamos esperarlo ya de cara a 2023.

GTA IV remaster. – Xbox One, Xbox Series S/X, PS4/PS5, PC

-60 fps

-HD textures

-Episodes of Liberty City

Como siempre ocurre con este tipo de información supuestamente filtrada hay que tomarla con bastante precaución. Es decir, no se puede asumir nada hasta que Rockstar Games no lo haga oficial.

A pesar de ello, sí que en las últimas semanas ha empezado en las redes a verse mucha más información sobre el remaster de GTA 4 a pesar de que, la gran mayoría de los jugadores, no creen que sea necesario.

Del mismo modo, tras la terrible salida de la Trilogía muchos jugadores ven con malos ojos las remasterizaciones por parte de Rockstar Games.