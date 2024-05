El server Forasteros RP vuelve a GTA dos años después de la polémica

Han pasado dos años desde que Forasteros RP, el server de GTA Roleplay, cerró con la intención de no volver. Pero parece que algunos han decidido hacer borrón y cuenta nueva. El servidor vuelve a abrir sus puertas.

Han pasado dos años desde que saltó el escándalo de Forasteros RP en GTA. El servidor de roleplay contaba con varios administradores que fueron protagonistas de una gran polémica. Acoso a menores con conversaciones subidas de tono y con fotos de todo tipo llenaron los titulares de la comunidad de GTA RP.

Con ello, el que había sido uno de los mejores servidores de GTA RP anunciaba su cierre en mayo de 2022. Muchos celebraron su final, pues hay cosas que no pueden excusarse de ninguna de las maneras, y lo que se vio allí es claramente una de ellas.

Sin embargo, Forasteros RP ha anunciado que vuelve. Así lo han comunicado a través de Twitter:

“Nos complace anunciaros que la comunidad de Forasteros Roleplay volverá a abrir sus puertas el 17 de mayo. El 16 de mayo a las 19:00 CET se va a realizar un streaming informativo en el canal de itsRaikz, en este se va a comentar más acerca de los sistemas del servidor, facciones, mentalidad y normativas“.

La cuenta de Forasteros RP ha publicado este tweet con la opción de no permitir respuestas, y la razón está más que clara. El perfil de itsRaikz, de hecho, sigue estando como una cuenta privada. Recordemos que este administrador fue el protagonista de toda la polémica, y vemos que es precisamente quien vuelve con Forasteros RP. Además de que el comunicado que se publicó en su momento sobre la polémica se ha borrado.

Nuestra labor en Dexerto ES siempre es informar, pero cuando se trata de cuidar de la comunidad no podemos dejar pasar algo así como si nada. Está claro que así no es como se hacen las cosas. No sabemos si los jugadores querrán volver a Forasteros con semejante gestión de todo, y quienes vuelvan como si nada, ya indican cuál es su posición.