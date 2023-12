¿En qué plataformas estará GTA 6? Rockstar confirma los detalles del lanzamiento

GTA 6 está por fin en camino, pero ¿en qué plataformas lo verán exactamente los jugadores? Para acabar con los rumores, Rockstar ya ha fijado sus planes de lanzamiento.

La espera ha sido larga, pero GTA 6 por fin está en el horizonte. Desvelado en su totalidad el 4 de diciembre tras algunas filtraciones importantes, Rockstar nos dio nuestro primer vistazo a la secuela en acción, al tiempo que confirmaba su fecha de lanzamiento en 2025.

Y aunque los planes siempre pueden cambiar por el camino, como hemos visto innumerables veces con los retrasos de muchos AAA en los últimos años, parece que los creadores tienen planes claros para el lanzamiento del juego.

Tan seguros, de hecho, que Rockstar ya ha comentado en qué plataformas debutará GTA 6. Así que, sin más dilación, aquí tienes dónde podrás jugar a GTA 6 en su lanzamiento.

¿En qué plataformas se lanzará GTA 6?

GTA 6 estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X | S en su lanzamiento en 2025. Rockstar lo confirmó poco después de la publicación del tráiler de revelación, esbozando sus planes en un comunicado de prensa oficial.

Cabe señalar que esta confirmación no menciona ningún tipo de lanzamiento para PC ni compatibilidad con hardware de generaciones anteriores. Por lo tanto, no se puede garantizar que llegue a dicho hardware, al menos no en el momento del lanzamiento.

Por lo que respecta al PC, se trata de una tendencia típica de Rockstar, un estudio que suele lanzar primero en consola antes de portarlo a PC a posteriori. GTA 5 sólo llegó a PC dos años después de su lanzamiento inicial, mientras que Red Dead Redemption 2 llegó a PC un año después de llegar a consolas.

En cuanto al hardware de generaciones pasadas, para el lanzamiento de GTA 6 en 2025, las consolas PS4 y Xbox One tendrán 12 años. Por tanto, es poco probable que la última innovación de Rockstar pueda ejecutarse en hardware antiguo. Los jugadores que esperen compatibilidad con consolas de generaciones anteriores tendrán que actualizarse si quieren jugar desde el primer día.

Por último, Rockstar tampoco se ha referido aún a la posible compatibilidad con plataformas Nintendo. Aunque la Nintendo Switch está anticuada, la información apunta a que se lanzará un nuevo modelo mejorado en un futuro próximo. Por ahora, no está claro si GTA 6 llegará algún día a un dispositivo de Nintendo.

Esto es todo lo que hay que saber sobre las plataformas en las que llegará GTA 6. Por ahora, es sólo el principio del camino hacia el lanzamiento. Seguro que en los próximos meses oiremos muchas más cosas sobre fidelidad gráfica, objetivos de rendimiento y demás.

