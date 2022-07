¿Es GTA 5 y GTA Online multiplataforma? Guía de juego cruzado para PC, Xbox y PS5

Load More

Al momento de redacción de esta noticia no tenemos ningún tipo de información de que Rockstar Games esté planeando introducir el juego cruzado o el multiplataforma dentro de GTA 5 o GTA Online.

Actualmente el juego no está disponible para multiplataforma en GTA 5 y GTA Online. Rockstar Games no ha implementado el juego cruzado para el título a pesar de ser una característica bastante común actualmente.

by Paula González