Así sería GTA 6 Online según un filtrador: personajes, localizaciones y misiones

No obstante, recordad que de momento todo son rumores y no hay nada confirmado por Rockstar Games, por lo que usad esta información con cuidado.

No hay que olvidar que en el modo campaña también se rumorea que tendremos dos personajes siendo uno de ellos una mujer y un mexicano. ¿Estarán relacionados con GTA 6 Online?

Finalmente, como miembro de la familia Von Crastenbburg podremos crear nuestra reputación haciendo negocios legales a través de nuestros delitos. Además, no podremos conseguir nunca un nivel de se busca con este personaje .

No se sabe mucho sobre el próximo título de GTA más allá del comunicado oficial de Rockstar de que el juego estaba “muy avanzado”.

by Paula González