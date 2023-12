El “Joker de Florida” exige millones de dólares a Rockstar por usar su imagen en GTA 6

La siguiente noticia es una locura y es exáctamente lo que Grand Theft Auto parodia. Lawrence Sullivan, conocido como “El Joker de Florida” está exigiendo millones de dólares a Rockstar por supuestamente usar su imagen en GTA 6.

Luego de esperar más de 10 años, finalmente pudimos ver brevemente cómo será la siguiente entrega de la franquicia GTA, la cual está dando mucho de qué hablar por hacer una sátira de la sociedad norteamericana en su último tráiler.

Este tráiler de GTA 6 se publicó antes de lo previsto después de que se filtrara en la red, lo que obligó a Rockstar a apresurarse y publicarlo oficialmente. Los fans han analizado el tráiler a detalle y han señalado muchos easter eggs, como referencias a juegos anteriores de GTA, lugares emblemáticos de la vida real, memes y mucho más.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Una parte del tráiler de GTA 6 parece hacer referencia al infame criminal “Florida Joker”, que en 2022 fue arrestado por una orden de arresto por un delito de porte oculto. Rápidamente, el caso se hizo viral en las redes sociales, ya que la foto de la ficha policial del hombre, que mostraba sus tatuajes faciales, se parecía bastante al famoso villano de DC Comics.

El Joker de Florida está pidiendo millones de dólares a Rockstar por usar su imagen en GTA 6

El Joker de Florida, cuyo nombre real es Lawrence Sullivan, llamó a los desarrolladores de Rockstar, afirmando que se inspiraron en él. “GTA, tenemos que hablar“, declaró sobre la situación. Ahora, el 8 de diciembre, Sullivan ha vuelto a reaccionar, exigiendo que Rockstar le pague por usar su “parecido” al personaje mostrado en el tráiler de GTA 6.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Todo el mundo está diciendo que estoy alucinando, que no soy el de GTA 6, estáis fuera de vuestros malditos nuggets“, dijo en un post de TikTok. “Ese soy yo. Esa es la persona en la que se inspiraron. ¿Lo veis?“

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Sullivan mostró una comparación entre la versión de “sí mismo” en el juego y la foto de su ficha policial que se hizo viral en Internet. “Ese soy yo. GTA, tenemos que hablar“, dijo.

Y añadió: “O no, vosotros me dais un [millón] o dos. ¿Qué pasa? atención a mí, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games. Rockstar Enterprise. El Joker de Florida no quiere eso. Se llevaron mi imagen. Ustedes tomaron mi vida“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque todavía no sepamos mucho sobre GTA 6, sí sabemos que el juego va a llevarse a cabo en el ficticio estado de Leonida, que es básicamente una imitación de Florida.

Y mientras que el Joker de Florida está molesto porque GTA 6 haga una imitación de él, añgunos jugadores lo ven como un cumplido y algo increíble.

Y esto es todo lo que tienes que saber ¿no te parece curioso? ¡sin duda lo es!