¿Cuál es la altura de Batman en el DCU y en los cómics de DC?

Batman es un héroe imponente de DC Comics, y gran parte de ello se debe a su estatura, superior a la media.

Decir que Batman es un personaje imponente es quedarse corto. Su silueta en forma de murciélago, acentuada por su enorme capa, inspira miedo en el corazón de los criminales.

No está de más decir que es más grande que la vida. Claro, si un tipo disfrazado de murciélago saltara sobre ti desde un tejado, probablemente te asustarías, pero Batman es representado habitualmente como uno de los personajes de DC más imponentes físicamente.

En un mundo de demonios y dioses, la compostura física de Batman es una de las pocas ventajas naturales que tiene. Entonces, ¿cuánto mide Batman?

La altura de Batman en DC Comics

La altura oficial de Batman en los cómics de DC es de 1,90 m. Esto se puede encontrar en la Enciclopedia de DC Comics.

La Enciclopedia de DC Comics más reciente se publicó en 2021. DC también ha detallado regularmente estadísticas como la altura y los niveles de poder a lo largo de los años en varios one-shots de Secret Files & Origins.

Con 1,90 m de estatura, Batman se eleva por encima de muchos amigos y enemigos. Mide unos veinte centímetros más que Gatúbela y supera en unos dos centímetros a personajes como Green Arrow o The Flash. Sorprendentemente, sin embargo, el archienemigo de Batman, el Joker, es en realidad más alto, con 1,95 metros.

La altura de Batman en las películas de DC

En las películas, Batman suele medir alrededor de 1,90 m o más, dependiendo de quién lo interprete. Ben Affleck, que interpreta a Batman en las películas del DCEU, mide 1,89 metros. Es la misma altura que el Batman de 1966, Adam West, y el de Batman: The Animated Series, Kevin Conroy, que llegó a interpretar a Bruce Wayneen la serie live-action de The CW Crisis on Infinite Earths.

Aun así, el rango ha variado mucho. Michael Keaton, de Batman y The Flash (1989), era el más bajo, con 1,75 metros, seguido de George Clooney, de Batman y Robin, con 1,80 metros. Tanto Val Kilmer, de Batman Forever, como Christian Bale, de la trilogía de El Caballero de la Noche, miden 1,83 m, mientras que Robert Pattinson, de The Batman, mide 1,85 m.

Es difícil saberlo. A menudo, las películas juegan un poco con la altura mediante trucos visuales y efectos digitales. En la mayoría de los casos, sin embargo, es una apuesta segura asumir que las alturas de los actores son representativas de los personajes a menos que la película indique definitivamente lo contrario.

Eso es todo lo que tenemos por ahora sobre la altura de Batman, pero para más noticias sobre Batman y los cómics, asegúrate de seguir toda nuestra cobertura.