Los 7 juegos como GTA que deberías jugar en 2023

Si no puedes esperar a hincarle el diente a GTA 6 y quieres probar otros juegos con lamisma temática solo tienes que seguir leyendo.

Con el primer tráiler de GTA 6 en el ojo del huracán la comunidad de Grand Theft Auto está con el hype por el cielo expectante de todo lo que está por venir. Y es que regresar a Vice City con una gran mejora gráfica y muchas de las mecánicas de Red Dead Redemption suena muy tentador.

Sin embargo, todavía faltan 2 años hasta que podamos jugar a la sexta entrega de la saga por lo que hasta que salga el título tendremos que aplacar nuestras ganar con juegos de temática parecida.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por todo ello, estos son los 7 juegos como GTA que deberías probar mientras esperas a GTA 6.

Sleeping Dogs

Square Enix

Sleeping Dogs es un thriller policíaco con algunas similitudes con GTA, pero su principal atractivo es un sistema de lucha basado en el Kung-Fu.

Esta aventura de mundo abierto centrada en derrotar a mafiosos mientras exploramos la ciudad se ha convertido en un clásico de culto en los últimos años. Hace años que se rumorea una secuela, y esperemos que algún día la tengamos.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red

No hace falta ni que mencionemos el desastre de la salida de Cyberpunk 2077. A pesar de ello ha terminado siendo un buen vino que va mejorando con los años.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El juego se ha convertido en un magnífico RPG de mundo abierto, como esperábamos en un principio. Aunque el tono y algunos elementos del juego son diferentes, Cyberpunk 2077 parece a veces un GTA futurista. Si te gustan las persecuciones en coche, exploración de la ciudad y tiroteos frenéticos tienes que darle una oportunidad a este juego antes de que llegue GTA 6.

Saga Watch Dogs

Ubisoft

Watch Dogs es otra serie de juegos que nos lleva a una ciudad moderna donde nos tendremos que disparar contra gánster mientras robamos coches y evitamos a las fuerzas del orden.

La principal diferencia entre GTA y la versión de Ubisoft del género es que la serie Watch Dogs hace hincapié en el pirateo de objetos para completar las misiones. La mecánica era bastante básica en Watch Dogs 1, pero en la tercera entrega ha evolucionado hasta convertirse en un sistema bastante pulido que funciona a la perfección con el juego de conducción y disparos para hacerlo independiente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Red Dead Redemption 2

Microsoft

Para poder disfrutar GTA 6 vas a tener que haber jugado primero al Red Dead Redemption 2 debido a que el nuevo título de Rockstar Games ha pillado muchas mecánicas e ideas de lo que hicieron con este impresionante título.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

A diferencia de su hermano mayor, RDR2 está ambientada en 1897 cuando la época dorada del Viejo Oeste está empezando a entrar en decadencia. Su increíble historia se mezcla con un mundo abierto sorprendente donde los NPC de verdad parece que tienen vida propia.

Asimismo, los tiroteos y persecuciones por los diferentes biomas del mapa no te dejarán indiferente. Si tienes que jugar a un juego como GTA que sea Red Dead Redemption 2. No te dejará indiferente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Saga de Saints Row

Deep Silver

Si a lo largo de los años ha habido una crítica a Saints Row ha sido el de ser un clon de GTA. A pesar de ello, la franquicia se ha convertido en algo propio, con su propia mecánica de carreras y disparos en tercera persona.

Mientras que el universo de GTA a menudo es una sátira de la vida real, Saints Row adopta un enfoque mucho más alocado, convirtiendo toda la ciudad en un gran patio de recreo para todos aquellos que disfrutan de los juegos de mundo abierto. Nunca llega a la altura de la querida serie de Rockstar, pero quienes busquen más juegos como GTA adorarán Saints Row.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Just Cause (1-4)

Square Enix

Just Cause comparte muchas similitudes con GTA en lo que se refiere al manejo de vehículos y el tiroteo, además, la premisa básica es similar. Sin embargo, Just Cause se centra más en completar misiones de estilo militar en una zona de guerra, en lugar de los entornos urbanos a los que estamos acostumbrados en GTA.

Del mismo modo, en vez de ser un delincuente profesional, encarnamos a un mercenario para perturbar un régimen tiránico causando tantos problemas como sea posible.

Saga Yakuza

Toda la saga Yakuza se está rehaciendo y remasterizando constantemente para que una nueva generación de jugadores pueda abrirse camino a través de la larga historia de crímenes que comienza (cronológicamente) con Yakuza 0.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La serie también tiene varios spin-offs y juegos paralelos, pero si te gustan los juegos de crímenes, merece la pena echarle un vistazo a Yakuza. Hay muchas cinemáticas, pero cada una de ellas ayuda a preparar el escenario para una aventura épica y violenta.

¡Y ya está! Estos son todos los juegos como GTA que tienes que jugar.