Los coches y motos más rápidos de GTA Online

Al fin y al cabo, puedes mejorar los vehículos y aumentar su velocidad máxima, pero no van a quemar a estos en una carrera en línea recta. Asegúrate de visitar las tiendas Southern San Andreas Super Autos y Legendary Motorsports para hacerte con ellos.

Si los coches no son lo tuyo, y quieres una moto, bueno, Grand Theft Auto Online tiene muchos de esos también.

Te perdonamos porque hayas pensado de inmediato que los coches de Fórmula 1, el Ocelot R88 y el Progen PR4, son los más rápidos. Técnicamente, no lo son. Te darán el tiempo de vuelta más rápido en las carreras de Open Wheel, pero eso es todo.

by Francisco García