Los fans de GTA 6 en alerta después de que un contenido inédito de GTA Online revele una misteriosa nueva ciudad

Una camiseta inédita en GTA Online que muestra una ciudad no identificada ha hecho especular a los jugadores con que podría estar relacionada con GTA 6.

GTA 6 es ya el juego más esperado de todos los tiempos, y los fans están ansiosos por que Rockstar desvele por fin el esperado título.

Aunque los piratas informáticos y las filtraciones permitieron a los jugadores echar un primer vistazo al próximo mundo abierto y a Vice City, los fans esperan con impaciencia el anuncio oficial de Rockstar y el primer tráiler del juego.

Ahora, una camiseta de GTA Online hace pensar a los jugadores en un vínculo con GTA 6 y una posible nueva ciudad que aún no se ha explorado en la historia de la franquicia.

Una camiseta de GTA Online con una ciudad desconocida desata las especulaciones sobre GTA 6

En Twitter, el usuario @ClassiqueGTA publicó una foto de la camiseta inédita llamada “Downtown Cab Co. Revere Collar” y señaló que muestra un taxi modificado.

Sin embargo, además del taxi, el horizonte de la ciudad que se ve de fondo no es Los Santos, y parece que los jugadores tampoco dudan de que sea Vice City.

“Como algunos han señalado, esto tampoco parece ser Vice City, que es lo que muchos habrían supuesto”, comentó un fan. “Me pregunto si se trata de un horizonte cualquiera o de otra ciudad que aparecerá en GTA VI (como Port Gellhorn)”.

“Se parece mucho a Vice City, ¿quizá un huevo de pascua para GTA 6?”, teorizó otro.

“Yo diría Vice City, ¿pero la montaña?”, comentó otro jugador confundido.

Por supuesto, es posible que la ciudad no sea más que una versión de Los Santos de aspecto extraño con el monte Chiliad encima, pero eso no ha impedido que el debate siga creciendo en las redes sociales.

Sin embargo, hasta que Rockstar no desvele en qué ha estado trabajando, no sabremos si en GTA 6 tendremos o no una nueva localización para Vice City.