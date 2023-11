Los jugadores deberían pagar más por juegos largos, según editor de GTA 6

El CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha declarado que cree que los videojuegos deberían tener un precio diferente en función del “uso esperado de entretenimiento”, es decir, el tiempo que los jugadores tardan en completarlos.

En lo que respecta a los videojuegos, la duración de una experiencia puede variar entre 10 a cientos de horas de contenido . Los juegos de mundo abierto, como Baldur’s Gate 3 o Zelda: Tears of the Kingdom, ofrecen horas y horas de rejugabilidad, mientras que otras experiencias más sencillas optan por un enfoque más conciso.

El tema de los juegos que se venden a precio completo a pesar de estas variaciones ha sido un tema candente en los últimos años.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two Interactive, se ha sumado a la polémica. Él ha defendido que el precio de los juegos debería fijarse por las horas que ofrecen.

Rockstar Games

Declaraciones del editor de GTA 6 causan polémicas

Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024 de Take-Two Interactive, Zelnick explicó por qué cree que los videojuegos deben tener un precio determinado en función al tiempo que los jugadores necesiten dedicarle.

“En términos de fijación de precios para cualquier propiedad de entretenimiento, básicamente el algoritmo es el valor del uso de entretenimiento esperado. Es decir, el valor por hora multiplicado por el número de horas esperadas más el valor terminal que percibe el cliente en propiedad si el título es realmente suyo y no, digamos, alquilado o suscrito.”

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Y verán que eso se confirma en todo tipo de vehículo enfocado al entretenimiento. Según ese criterio, nuestros precios de primera línea siguen siendo bajos porque ofrecemos muchas horas“, agregó.

Aunque en la actualidad no existe una fórmula como la que propone Zelnick, no se sabe si en el futuro se implementará. Algunos MMO ya se ajustan en cierta medida a sus modelos de suscripción premium. Pero este enfoque aún no ha sido adoptado por las ofertas multijugador estándares.

Esto podría significar que cuando GTA 6 llegue a las tiendas, lo podremos tener a un elevado precio en comparación a entregas anteriores, dado lo ambiciosa que se espera que sea la experiencia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Estás de acuerdo con esto? Recuerda que puedes seguir leyendo más información de la industria de los videojuegos en DexertoES.