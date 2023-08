Michael de GTA 5 asegura que la espera por GTA 6 “merecerá la pena”

Ni siquiera tenemos un tráiler de GTA 6, pero gracias a las filtraciones y rumores sabemos qué esperar, sobre todo, después de que el actor de doblaje de Michael haya asegurado que valdrá la pena.

A pesar de que se siente que llevamos años esperando la nueva entrega de GTA, no fue hasta hace un año que el equipo de Rockstar Games hiciese oficial el juego en 2022.

En septiembre de dicho año tuvimos la gran filtración que dejó a la comunidad de videojuegos en estado de shock e incluso se llegó a pensar que era falso. En él podíamos ver el esqueleto de todo lo que podría ofrecernos el capítulo 6 de la icónica saga.

Desde entonces, las noticias sobre GTA 6 han estado muy tranquilitas y la comunidad está empezando a inquietarse. Los rumores no dejan de indicar que podríamos tener un nuevo anuncio a finales de verano, pero no hay nada que nos haga pensar que se llevará a cabo.

Entre tanto silencio, Ned Luke, actor de doblaje de Michael, nos pide paciencia porque valdrá la pena.

Ned Luke, Michael en GTA 5, anuncia que GTA 6 “valdrá la pena”

En Instagram, Ned Luke, la voz de Michael De Santa en GTA V, compartió un mensaje de un fan en donde le agradecía su actuación en el papel.

También se tomó el tiempo de responder a algunos fans en los comentarios, con uno en particular preguntando por GTA 6.

“GTA 6… eso es todo lo que queremos“, escribió el fan. “Nos critican por pedir una parte 6, cuando llevamos jugando al mismo juego durante casi 10 años“.

Ned dio una respuesta sencilla pero elocuente: “La espera merecerá la pena“.

A pesar de que es bastante difícil saber si volverá a tener una aparición en GTA 6, sí que es posible que tenga contactos en el estudio que le hayan adelantado alguna que otra cosa.

No obstante, también es normal que prefiera ser reservado con su trabajo y que no quiera dar más detalles sobre lo que puede llegar en GTA 6. Sea como sea, parece que todo este tiempo de silencio por parte de Rockstar Games no serán en vano.

Tendremos que seguir esperando para saber si se cumple.