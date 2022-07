Rockstar Games deja caer una gran pista sobre la actualización de verano de GTA Online

Rockstar Games podría haber dejado una pista importante sobre cuándo llegará la esperadísima actualización de verano de GTA Online de este año.

Desde hace varios meses, los jugadores de GTA Online han esperado con ansias la actualización del contenido descargable de la actualización de verano. Sobre todo, desde que los rumores han empezado a aparecer por internet. Sin embargo, Rockstar todavía no ha desvelado ni una palabra, y ahora una gran pista parece habernos dicho la fecha de cuándo podríamos tenerlo en el juego.

¿Tenéis planes para finales de julio?

En un tuit del 4 julio, el conocidísimo filtrador Tez2 informó que las próximas actualizaciones de GTA Online para la versión de PC estarían indicando que la actualización de verano está cada vez más cerca.

“Más allá de las actualizaciones de GTA+, la rama de qalive está recibiendo actualizaciones con más frecuencias, lo que sugiere que la actualización del GTA Online está a punto de lanzarse.

Podríamos tener la confirmación de la actualización del 19 de julio”.

Not like we need more hints thanks to GTA+ event period, but the qalive branch is now receiving updates more often suggesting #GTAOnline Summer update is nearing release.

More semi-confirmation towards the update releasing on July 19th.https://t.co/kl6GPM6P9w

— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022