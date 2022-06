Rockstar Games nos traería la remasterización de GTA 4 y llegaría con otros juegos

Un filtrador de GTA afirma que Rockstar Games sigue con la remasterización de GTA 4, pero podría venir acompañado de otros juegos.

A lo largo de 2021, la comunidad de GTA se entusiasmó tras el anuncio de que Rockstar Games remasterizaría GTA 3, Vice City y San Andreas. Todos ellos llegarían en un pack bajo el título de “Edición definitiva”. Sin embargo, el resultado final trajo de todo menos emoción y es que eran juegos repletos de problemas.

Si bien la gran parte de la comunidad solo piensa en GTA 6, también ha habido afirmaciones de que la desarrolladora del jugo nos traería una remasterización de GTA 4.

A pesar de que no ha habido mucha información al respecto, sí que se ha hecho varias afirmaciones sobre el remaster, y todo apunta a que seguirá los pasos de la Edición Definitiva.

Las filtraciones llegan de parte de Matheusvictorbr- que ya en el pasado habló sobre GTA 6 y GTA Online. Sin embargo, todavía no hemos visto pruebas de sus filtraciones.

Como cuenta el filtrador, habló con XFire sobre los planes de futuro de Rockstar. Al parecer, la icónica desarrolladora tendría planeado que el remaster de GTA 4 llegase de forma “eventual”. No obstante, vendría en forma de paquete con otros juegos.

Al igual que la edición definitiva vendría con una colección de otros tres juegos. Sin embargo, se desconoce los nombres de los títulos.

Si lo miramos con perspectiva, lo más fácil sería pensar que Rockstar Games estuviese planeando una remasterización de GTA 4 Complete Edition. En ella, GTA 4 venía con sus dos DLC: Lost and the Damned y Ballad of Gay Tony. A pesar de ello, no se descarta tampoco que pudiese venir con otros juegos.

Al igual que toda la información que nos llega sobre GTA parece que tendremos que seguir esperando hasta que Rockstar Games lo comunique. Un dato bastante extraño ya que llevan callados las últimas semanas.