Un fan de GTA se cuela en un programa exigiendo respuestas sobre GTA 6

Un fan de GTA 6 que irrumpió en la televisión alemana hace dos años para exigir respuestas sobre la fecha de lanzamiento ha vuelto a atacar, esta vez a un programa de fútbol alemán.

Rockstar Games y Take-Two se han guardado todo sobre GTA 6, por lo que muchos fans se han impacientado y están desesperados por saber más.

A estas alturas, está casi confirmado que el esperadísimo juego tendrá lugar en Vice City. Todos hemos visto ya las filtraciones masivas y los vídeos de la primera parte del desarrollo, pero Rockstar aún no ha revelado su propio arte ni detalles, aparte de confirmar que está en desarrollo.

Algunos fans esperan que, dado el mediocre anuncio sobre el port de Red Dead Redemption a Nintendo Switch, Rockstar tenga que actuar y anunciar por fin GTA 6. Sin embargo, un fan se ha vuelto a tomar la justicia por su mano.

Un fan de GTA 6 asalta un programa de la Bundesliga con preguntas sobre el juego

En Alemania, un hombre decidió colarse en el episodio del 20 de agosto de Doppelpass, un programa de televisión alemán sobre la jornada de esa semana en la Bundesliga.

Tampoco es la primera vez que este fan lo hace. Hace dos años, se coló en un episodio del programa de juegos “Hit the Star” en su país, exigiendo respuestas sobre la fecha de lanzamiento de GTA 6.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, irrumpió en el plató de Doppelpass e interrumpió a los anfitriones, visiblemente confusos, entre los que se encontraba Stefan Effenberg, ex capitán del Bayern de Múnich. Sus preguntas no son tan audibles como la última vez, pero se le oye decir “Vice City” mientras uno de los presentadores le arroja agua.

Naturalmente, a algunos aficionados les ha parecido bastante gracioso que el hombre haya vuelto a atacar y tenga las mismas preguntas dos años después. Sin embargo, otros no entendían por qué esta vez se había centrado en el fútbol.

Como se ha señalado, todos seguimos esperando detalles oficiales de Rockstar, y hay esperanzas de que tengamos algo a finales de año. Pero, hasta entonces, toca esperar.