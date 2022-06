Una filtración de GTA 6 afirma que Niko Bellic y Michael De Santa regresan para el próximo juego

Load More

A medida que avanza el año, es de esperar que no tengamos que esperar mucho hasta que GTA 6 sea finalmente revelado y podamos ver el próximo proyecto de Rockstar por nosotros mismos. Queda por ver si Michael o Niko aparecen en el tráiler, pero si la información del filtrador es correcta, GTA 6 podría ser un gran regalo para los fans de GTA 4.

A pesar de que Rockstar no ha revelado nada, han aparecido un puñado de filtraciones, entre ellas la que podría ser la primera captura de pantalla del juego escondida en la GTA Trilogy Definitive Edition.

by Francisco García