Cómo conseguir drops de Twitch para Hogwarts Legacy: Capa de Merlín y más

Hogwarts Legacy tiene cinco objetos exclusivos disponibles a través de drops de Twitch que podrás conseguir por tiempo limitado. Esto es lo que necesitas saber.

El lanzamiento de Hogwarts Legacy ha llegado por fin, y millones de jugadores de todo el mundo se han lanzado a vivir sus fantasías de Harry Potter.

Como el juego te permite meterte de lleno en el mundo de los magos, hay un montón de opciones de personalización, así que no tienes por qué ponerte los colores de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw cuando salgas a la calle.

Muchos de estos objetos se desbloquean a través de desafíos, y otros se pueden comprar en tiendas de Hogsmeade, pero también habrá cinco objetos exclusivos que solo podrás conseguir a través de Twitch Drops.

Cómo conseguir drops de Twitch del lanzamiento de Hogwarts Legacy

Así es, Hogwarts Legacy contará con Twitch Drops durante la primera parte de su ciclo de lanzamiento, ya que podrás conseguir drops de streamers y de la propia Avalanche.

Cuatro de los cinco drops estarán disponibles a través de streamers que estén jugando al juego con drops activados. Tienes que tener una cuenta de WB Games conectada a tu perfil de Twitch y ver a estos streamers durante unas dos horas en total para conseguir los cuatro.

Estos drops estarán disponibles del 7 al 24 de febrero, así que tienes tiempo de sobra para hacerte con ellas.

Cómo conseguir la Capa de Merlín en Twitch para Hogwarts Legacy

El otro gran objeto disponible para los jugadores a través del sistema de drops es la Capa de Merlín. Se trata de un atuendo brillante que potenciará tu magia a lo grande. Aunque, este será un poco más exclusivo que los otros.

En lugar de ver cualquier retransmisión de Hogwarts Legacy, tendrás que sintonizar uno de los dos streams de la propia Avalanche durante al menos 20 minutos. Estas retransmisiones tendrán lugar el 7 de febrero a las 8 a.m. PT/11 a.m. ET/4 p.m. GMT/5 p.m. CEST y el 10 de febrero a las 8 a.m. PT/11 a.m. ET/4 p.m. GMT/5 p.m. CEST.

A medida que pase el tiempo, es posible que Hogwarts Legacy vuelva a recurrir al sistema de drops de Twitch, así que actualizaremos este artículo si lo hacen.

Por ahora, sin embargo, ¡aseguraos de haceros con los cinco objetos que se os ofrecen para celebrar el lanzamiento!