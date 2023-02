DLC de Hogwarts Legacy: rumores y todo lo que sabemos

¿Tendrá Hogwarts Legacy un DLC? Te respondemos a tu pregunta trayéndote todo lo que necesitas saber sobre cualquier contenido adicional que pueda lanzarse en el futuro del título de magia y hechicería.

El DLC de Hogwarts Legacy ya está en la mente de la comunidad, sobre todo, para aquellos que ya han terminado la historia principal. Aunque el juego acaba de salir a la venta, no ha impedido que magos y brujas quieran más contenido en el que profundizar.

Al fin y al cabo, el mundo de Harry Potter está repleto de criaturas mágicas, lugares emblemáticos y hechizos mortales. Esto significa que el contenido adicional de Hogwarts Legacy podría ampliar la historia del juego y añadir aún más contenido para que nos adentremos en él.

El artículo continúa después del anuncio.

Si quieres saber si Hogwarts Legacy tendrá DLC o si los desarrolladores tendrán planes para contenidos futuros, recogemos todo lo que sabemos hasta el momento.

¿Tendrá Hogwarts Legacy un DLC?

Avalanche Software ¿Tendremos un DLC con Quidditch en Hogwarts Legacy?

Al momento de redactar esta noticia, no hay nada confirmado respecto a si Hogwarts Legacy tendrá un DLC. A pesar de que los desarrolladores confirmaron que no tendremos microtransacciones no significa que no haya contenido adicional para el título.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

En caso de tenerlo, Hogwarts Legacy podría traernos una de las mecánicas que más se ha echado en falta en el juego como es el Quidditch. Aunque podemos volar con escoba por el mundo no podemos disfrutar del deporte más popular del mundo mágico.

El artículo continúa después del anuncio.

Del mismo modo, en el futuro podríamos tener una expansión del mapa ya que un filtrador ha señalado que el mapa se ha reducido casi una cuarta parte al eliminar Highlands y el Lago del juego.

Es por ello, por lo que el filtrador revela que ese contenido llegaría en un futuro a través de un futuro DLC para el título de Avalanche Software.

No obstante, y como siempre decimos, son informaciones que no han sido confirmadas, por lo que hay que usarlo con cautela.