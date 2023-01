Tras probar Hogwarts Legacy podemos decir que la magia de Harry Potter sigue viva

Sobrevolando Hogwarts y conociendo más el combate de Hogwarts Legacy tenemos claro que la magia de Harry Potter ha vuelto por todo lo alto.

He tenido el placer de probar de primera mano el nuevo Hogwarts Legacy, y como fan de Harry Potter eso no me podía hacer más feliz en las últimas semanas.

Desde la creación de personajes con muchas opciones de personalización, hasta salvar a un Hébrido Negro, pasando por encima de los terrenos de Hogwarts, el juego se nota cuidado y con mucho que explorar.

WB Games Gracias a tus hechizos podrás acceder a nuevos lugares.

Creando el personaje de Hogwarts Legacy

La creación de personaje de Hogwarts Legacy es algo que ha dado que hablar en los últimos meses por su falta de información, pues bien eso ahora se ha terminado.

Nada más empezar el juego tendrás la oportunidad de crear tu mago o maga a tu gusto, con una gran variedad de modelos predeterminados a los que podrás editar el más mínimo detalle.

WB Games En Hogwarts Legacy podrás crear tu personaje con grandes opciones de personalización.

Una vez seleccionado un modelo principal, podrás editar la forma del pelo y su color, así como las cejas, el color de piel, las manchas de la cara, e incluso podrás ponerte alguna que otra cicatriz, por si te gusta rolear con la historia de tu personaje y montarte tu propio lore dentro del Mundo Mágico.

Aprendiendo el combate y hechizos de Hogwarts Legacy

Una vez estás entre las paredes de Hogwarts, siempre viene bien aprender a combatir y usar tu varita, y es que es importante para enfrentarte a las fuerzas tenebrosas que puedan acecharte.

Gracias a Lucan Brattleby y su club de Varitas Cruzadas podrás aprender a usar tu varita y sobre todo a combatir contra enemigos.

WB Games Hogwarts Legacy cuenta con un sistema de combate con mucha acción y que te hará pensar para los combos.

Si bien cuando probé el combate pensaba que iba a ser tosco y aburrido, en cuanto lancé mis primeros hechizos mi opinión cambió.

Los desarrolladores han conseguido que no sea para nada monótono tener que enfrentarse a enemigos y es que cada uno tendrá un aura diferente, la cual deberás romper usando el tipo de hechizo adecuado para poder dañarle.

WB Games El juego cuenta con una gran cantidad de hechizos para usar durante la aventura.

Los hechizos se irán desbloqueando poco a poco y a medida que se vaya avanzando en la historia, pero os puedo asegurar que hay una gran cantidad para personalizar vuestro estilo de juego.

Tras terminar el Hands On de Hogwarts Legacy, puedo decir que para mí es el juego que todo fan de Harry Potter estaba esperando y estoy seguro que el día de lanzamiento será un éxito entre todos aquellos Magos o Muggles a los que le interese la magia.