El Basilisco se deja de ver en la sala común de Slytherin en Hogwarts Legacy

Un jugador de Hogwarts Legacy ha encontrado el huevo de pascua del Basilisco de la Cámara de los Secretos mientras paseaba por la sala común de Slytherin emocionando a los fans del universo de Harry Potter.

Sin ninguna duda, Hogwarts Legacy está repleto de objetos coleccionables ocultos así como huevos de Pascua que hacen un guiño a los libros y películas de Harry Potter. Gran parte de los usuarios han invertido gran parte de su tiempo en descubrir los secretos que alberga el juego para no dejar ni un hueco sin descubrir.

Uno de estos jugadores ha descubierto un huevo de pascua que parece enseñarnos al basilisco de la Cámara de los Secretos. Y es que su aparición es de lo más misteriosa.

Así es el huevo de pascua del Basilisco de la Cámara de los Secretos en Hogwarts Legacy

La cámara de los Secretos no es accesible en Hogwarts Legacy pero eso no quita el Basilisco no campe a sus anchas por el castillo de magia y hechicería. Y es que el usuario de Twitter @MaximRagey publicó en Twitter el momento exacto en el que la gigante criatura sale a darse una vuelta.

Durante el breve clip, se puede ver al jugador subiendo las escaleras de la sala común de Slytherin. Justo en ese momento se puede ver una serpiente gigante deslizándose por la puerta lo que hace que el personaje se caiga. La enorme criatura tiene el mismo color con el que se nos describe en los libros así como su descomunal tamaño.

Igualmente, no hay que olvidar que en la obra original se nos dice que la Cámara de los Secretos no está muy lejos de la sala común de Slytherin, por lo que no es de extrañar que la criatura aproveche de vez en cuando para darse una vueltecita por la localización.

De momento parece que la aparición del Basilisco en Hogwarts Legacy es un evento aleatorio. Es decir, aparentemente no hay nada que haga activar su aparición. Del mismo modo, se desconoce si su aparición es un indicativo de lo que podremos esperar en el futuro contenido del juego que podría llegar a través del DLC.

En el momento en el que tengamos más información sobre cómo hacer que salga el Basilisco en Hogwarts Legacy actualizaremos la noticia.