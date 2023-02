El multijugador de Hogwarts Legacy podría llegar pronto a través de un mod

Los modders de Hogwarts Legacy están preparando un nuevo mod que nos permitiría experimentar el multijugador dentro del juego permitiendo que hasta ocho personas puedan estar en el mismo mundo e incluso enfrentándose entre sí.

Sin ninguna duda, Hogwarts Legacy ha sido el más exitoso lanzamiento en cuanto a un videojuego de lo que va de 2023. La experiencia nos permite lanzarnos de lleno en el mundo mágico de Harry Potter permitiéndonos imaginar cómo sería existir en un mundo con magia.

No obstante, junto a la falta de quidditch, la comunidad espera con ansia que en algún momento podamos tener un multijugador para unir fuerza con amigos y explorar juntos lugares tan icónicos como Hogsmeade o el Bosque Prohibido.

Pero ahora gracias a un reconocido grupo de modders, el multijugador en Hogwarts Legacy podría hacerse realidad.

Avalanche Software A pesar de no tener multijugador en Hogwarts Legacy tendremos acompañantes

Hogwarts Legacy podría tener un multijugador gracias a un mod

Si ya muchos se están frotando las manos respecto a todos los mods que la comunidad de Hogwarts Legacy está sacando, hay uno que podría marcar un antes y un después.

PC Gamer ha informado que el grupo de modders Together Team ha confirmado que están trabajando para poder incluir el modo multijugador a Hogwarts Legacy. El objetivo del grupo es permitir que gracias a su complemento podamos estar hasta ocho jugadores en una misma sesión.

Lo increíble de todo es que Together Team no es la primera vez que trae el multijugador a juegos que no lo tienen. Ha sido el caso de los juegos de Skyrim y Fallout 4.

Junto a la noticia nos enseñaban un vídeo donde podemos ver la primera fase del mod del multijugador en Hogwarts Legacy.

En esta ocasión, el mod se llama “hogwarp” y ya tiene su propia versión de prueba. No obstante, Avalanche Software, creadores del juego, todavía no han comentado si el esperadísimo modo multijugador llegaría como una característica oficial.