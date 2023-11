El port de Hogwarts Legacy para Nintendo Switch elimina una característica fundamental

A medida que surgen las críticas del port de Hogwarts Legacy para la Nintendo Switch, los jugadores se han dado cuenta que falta una gran característica. Esto generó un punto de conversación en el que se considera que ya no se trata de un juego de mundo abierto.

Cuando Hogwarts Legacy fue lanzado el 23 de febrero de 2023, se convirtió en un gran éxito. Tanto es así que, unos meses más tarde se dio luz verde a una secuela gracias a sus ingresos de más de mil millones de dólares.

Aunque no estuvo exento de polémica, el juego de Avalanche Software también fue bien recibido por la crítica. Con un 84 en Metacritic y reviews “muy positivss” en Steam.

Ahora, nueve meses después, el RPG de mundo abierto ha llegado a la popular consola híbrida de Nintendo. Aunque no se juega igual debido a la ausencia de una gran característica.

Hogwarts Legacy para Nintendo Switch no es de mundo abierto

Ahora que los jugadores tienen la oportunidad de disfrutar de Hogwarts Legacy de forma portátil, no han tardado en darse cuenta de el título en la consola híbrida de Nintendo no es de mundo abierto.

En su lugar, su mundo se compone de una serie de niveles 3D conectados con pantallas de carga que los separan. Esto es comparable a cómo funcionaba Pokémon Leyendas: Arceus trabajado en contraposición a la posterior entrega, Escarlata y Púrpura.

Este fue uno de los puntos centrales del análisis técnico de SwitchUp, que describió la elección de diseño como un “fallo enorme”. No sólo perjudica la inmersión, sino que también tarda “entre 30 y 50 segundos” cada vez que el juego tiene que cargar una nueva zona.

La decisión de dividir las zonas se habría tomado para mejorar el rendimiento y la estabilidad general del juego. Debido al limitado hardware de Switch, habría sido difícil renderizar una gran área abierta en un juego tan extenso.

Incluso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sufre algunos problemas de rendimiento al tratarse de un mundo abierto, y eso que es un título first-party dedicado que estuvo en desarrollo durante varios años.

En honor a los desarrolladores, esta decisión parece haber dado sus frutos, ya que Hogwarts Legacy funciona a 30 FPS estables. A pesar de las carencias gráficas en comparación con sus otras versiones, el port para Switch parece ofrecer una experiencia jugable que muchos disfrutarán.