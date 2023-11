Nintendo anuncia película Live-Action de Zelda en colaboración con Sony

Nintendo está trabajando oficialmente en una película live-action de la franquicia The Legend of Zelda. El gigante nipón de los videojuegos tiene grandes planes para llevar a la saga a la gran pantalla, ayudando a financiar el proyecto directamente en colaboración con Sony Pictures.

Tras el éxito de taquilla de la película de Super Mario Bros., misma que batió todos los récords, Nintendo vuelve a apostar por las películas.

Meses después de desmentir los rumores de una nueva producción de animación, ya se está trabajando oficialmente en una película de acción real de Zelda.

Confirmado por Nintendo el 7 de noviembre, el propio Shigeru Miyamoto se dirigió a la comunidad de jugadores para revelar la noticia.

En colaboración con el veterano productor Avi Arad, famoso por Spider-Man y Uncharted, Nintendo está trabajando para llevar la gran aventura de Link a nuevos públicos.

Sin embargo, no esperes un lanzamiento inminente, ya que el proyecto acaba de “empezar a desarrollarse”, según se ha publicado en el blog oficial.

También se ha revelado que el director Wes Ball, conocido por Maze Runner, dirigirá el proyecto.

Para los fans de la querida franquicia de Nintendo, esto se traduce a una gran noticia. Después de todo, los jugadores se han estado preguntando cuándo y si The Legend of Zelda tendría algún tipo de adaptación, obviando la animación que se transmitió en 1989.



Como era de esperar, esta confirmación ya ha desatado el debate en Internet sobre el reparto del proyecto y sobre cómo Nintendo y Sony podrían adaptar el juego a una película. Al fin y al cabo, Link es un protagonista que no ha hablado desde hace más de 30 años.

¿Cuál sería el reparto de la película de Zelda Live-Action?

En cuanto al reparto, los fans ya están barajando nombres como Saoirse Ronan y Hunter Schafer para interpretar a la princesa Zelda, que sabemos, tendrá un papel importante en la película.

Aún no se ha desvelado cómo será la narrativa de la adaptación de Zelda. Aunque estos personajes existen desde hace décadas, casi todos los juegos de la franquicia incluyen distintas variaciones de ellos.

Por lo tanto, esta adaptación podría contar una narrativa completamente nueva o centrarse en un juego específico de la franquicia.

Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom como aspirante al GOTY 2023 ¡este anuncio también llega tras otra exitosa entrada en la franquicia!

