Cómo conseguir Pases y Jade estelar en Honkai Star Rail

Aunque los jugadores pueden pagar por el Jade estelar y los Pases de raíles estelares para desbloquear más personajes y conos de luz, hay muchas formas de encontrar estas monedas premium en el juego. Estas son las mejores formas de conseguir Jade estelar y Pases de los raíles estelares sin arruinarse.

Juegos como Genshin Impact y Honkai Star Rail son conocidos por su gran cantidad de contenido y personajes entre los que elegir. Sin embargo, para hacerte con algunos de los mejores objetos y personajes tendrás que tirar los dados y arriesgarte con los distintos banners que entran y salen de la tienda del juego.

Aunque hay varios personajes que el juego da al jugador de forma gratuita, muchos de los mejores personajes están encerrados tras la suerte del Gacha. Afortunadamente, hay una gran variedad de formas de conseguir más oportunidades a través de las recompensas del juego.

Si estás dispuesto a dedicar algo de tiempo al juego, hay un montón de maneras de conseguir Jade estelar y Pases de los raíles estelares sin gastar un céntimo. Y, si decides gastar algo de dinero en el juego, hay formas de estirarlo si sabes qué comprar. Aquí tienes algunos de los mejores y más rápidos métodos para hacerte con nuevos personajes y conos de luz.

Cómo comprar pases de los raíles estelares y Jade estelar en Honkai Star Rail

La forma más sencilla de conseguir las monedas premium de Honkai Star Rail es comprándolas. La tienda del juego permite a los jugadores comprar esquirlas oníricas, una moneda que se puede cambiar por Jade estelar y otras cosas en la tienda.

Sin embargo, incluso la tienda tiene alternativas gratuitas cuando se trata de obtener algunos Pases.

HoYoverse

Cosmiluz Inextinguible y Ascuas Inextinguibles se pueden intercambiar en la tienda por Pases y nuevos personajes, y ambas monedas se obtienen como resultado de gastar Pases en los banners. Una vez que tenga algunos, echa un vistazo a ambas tiendas y mira si no hay nada que puedas comprar.

Además, si planeas jugar a largo plazo y crees que podrás conectarte todos los días, hazte con el Pase de suministros exprés. Te dará 300 esquirlas oníricas por adelantado y 90 más cada día que te conectes durante el mes siguiente, lo que permite a los que estén dispuestos a esperar obtener una buena relación calidad-precio.

Cómo conseguir Pases de los raíles estelares y Jade estelar gratis en Honkai Star Rail

Honkai Star Rail tiene muchas formas de ganar más oportunidades de conseguir las cinco estrellas que has estado buscando en el estandarte actual, y muchas de ellas no son precisamente obvias. Aunque cosas como progresar en la historia principal y subir de rango de Trazacaminos se ponen justo delante del jugador, también puedes salirte de tu camino para buscar recompensas ocultas en el entorno.

Si ya estás avanzando en la historia de todos modos, unos cuantos desvíos rápidos y batallas extra pueden ser increíblemente gratificantes y ayudar en la consecución de suficiente Jade estelar para conseguir unas cuantas tiradas.

Misiones

Aparte de la misión principal, las misiones secundarias son una forma estupenda de conseguir Jade estelar y EXP de Trazacaminos, un recurso necesario para llegar a más contenido. Las misiones irán apareciendo a medida que viajes por el universo, y deberías aceptarlas cuando se presenten. Incluso si no puedes completar una misión inmediatamente, puede que quieras volver a ella más tarde.

Las misiones van desde interactuar con los PNJ y resolver puzles hasta acabar con un gran villano, pero la mayoría de ellas no llevan demasiado tiempo y pueden completarse con relativa facilidad, suponiendo que tu grupo tenga un nivel lo bastante alto para esa zona.

Además, los jugadores ganarán grandes cantidades de Jade estelar a medida que alcancen hitos de nivel Trazacaminos. Y las misiones secundarias te ayudarán a llegar más rápido a esos hitos.

Sin embargo, hay una capa extra en estas misiones que te permitirá conseguir, aún más, Jade estelar y Pases de los raíles estelares.

HoYoverse

Completar misiones en un mundo dará a los jugadores una moneda exclusiva de ese mundo que se puede gastar en la Tienda del Mundo para conseguir equipo adicional, materiales de mejora, recetas y Pases de los raíles estelares. Las Tiendas Mundiales están marcadas con bolsas especiales en el mapa y suelen estar situadas en los centros neurálgicos.

Además, al gastar ciertas cantidades de dinero en estas tiendas obtendrás recompensas escalonadas, muchas de las cuales incluyen Pases de los raíles estelares y Jade estelar.

Así que, si bien las misiones son importantes, también lo es aprovechar la moneda que se obtiene al realizarlas y completarlas en cada mundo para invertirla en las tiendas del mundo. Y, a medida que se lancen más mundos, es de suponer que se añadirán más tiendas.

Tesoros

El tesoro se encuentra en la mayoría de las zonas del juego, con partes de cada mundo que tienen tesoros ocultos, señalando específicamente cuántos tesoros necesitan encontrar los jugadores para completarlo.

Aunque Honkai Star Rail no tiene tantas zonas que explorar como Genshin Impact, hay una gran cantidad de tesoros que encontrar por ahí y una forma más fiable de saber si has encontrado o no todos los secretos que hay que encontrar en una zona determinada.

HoYoverse

También verás que los Warp Trotters se encuentran bajo este contador de tesoros, y por una buena razón: Derribarlos en un combate da recompensas mucho mayores que un cofre normal.

Sin embargo, matar a los Warp Trotters puede ser complicado. A diferencia de la mayoría de los enemigos del juego, están hechos para huir de ti en lugar de luchar. Si huyen, tendrás que esperar a encontrarte con uno de nuevo mientras exploras la zona.

HoYoverse

Cuando se asustan en los combates, son inmunes a cualquier efecto elemental y hay que matarlos antes de que escapen. Derribarlos no es demasiado difícil si tienes el nivel adecuado para la zona en la que te encuentras, pero tampoco es precisamente un juego de niños.

Mientras tanto, algunos cofres están custodiados por fuertes enemigos muy por encima de tu nivel. Estos cofres están marcados con espadas cruzadas en el mapa. Estos enemigos suelen custodiar grandes cofres que incluyen Jade estelar y, en ocasiones, equipo de gran rareza.

Misiones diarias

Realizar las misiones diarias es un método probado para conseguir Jade estelar y es bastante similar a cómo se distribuyen las Protogemas en Genshin Impact. Para los jugadores ocasionales que quieran jugar entre 15 y 30 minutos seguidos, hacer las misiones diarias les proporcionará una cantidad constante de Jade estelar cada día.

Hay dos tipos diferentes de misiones diarias: Las diarias del Pase de Batalla y los entrenamientos diarios que contienen una misión diaria.

HoYoverse

En primer lugar, las misiones del Pase de Batalla. Aunque obtendrás recompensas mucho más sustanciosas si pagas el precio del Pase de Batalla mejorado, los Pases de los raíles estelares están disponibles incluso en la ruta gratuita.

Lo siguiente es el entrenamiento diario.

HoYoverse

Solo tienes que completar una misión diaria, a diferencia de las 4 de Genshin, y el resto de las tareas de Entrenamiento diario están relacionadas con el combate o la progresión. Por lo menos, asegúrate de vaciar ambas pestañas cuando te conectes cada día. Es una forma gradual pero segura de conseguir más Pases de los raíles estelares y Jade estelar, incluso si tienes pensado no gastar nada en Honkai Impact Star Rail.

Los eventos y promociones también dan Pases y Jade en Honkai Star Rail

Ya se trate de promociones relacionadas con las redes sociales o de auténticos eventos dentro del juego, las promociones por tiempo limitado son una forma segura de conseguir Pases de los raíles estelares y Jade estelar extra.

Estate atento a la pestaña de anuncios del juego y a tu buzón de correo para ver si hay alguna promoción en marcha. Honkai Star Rail también tiene una promoción de drops de Twitch en marcha hasta el 24 de mayo de 2023, y es posible que hagan otra oleada de drops en el futuro.

Logros

La mayoría de los logros no otorgan a los jugadores una gran cantidad de Jade estelar, pero conseguir esas bonificaciones incrementales de 5 o 10 de Jade cada vez sí que suma. Además, muchos de estos logros implican hacer cosas que ya estarías haciendo, como avanzar en la historia principal, mejorar objetos y diversas proezas de combate.

No pierdas de vista la pestaña de logros mientras juegas. Aunque no seas un completista, es probable que encuentres Jade estelar acumulado en los logros que hayas conseguido a lo largo de tu partida.

Universo simulado

Una vez superado el primer mundo, tendrás acceso al universo simulado. Esta misión de estilo mazmorra te proporcionará importantes recompensas cuando consigas tu primera limpieza en cada planta, así como recompensas de puntos generales que se restablecen de vez en cuando.

HoYoverse

Cada mundo se abrirá a medida que avances en la historia, ofreciéndote más formas de conseguir materiales y superar nuevos retos. Además, las misiones secundarias relacionadas con la exploración del universo simulado otorgarán a los jugadores más Jade estelar.

Una vez que alcances un nivel lo suficientemente alto como para abrirte paso cómodamente por cada mundo del Universo Simulado, merecerá la pena que le dediques tiempo.

Sala Olvidada

La Sala Olvidada es otro conjunto de desafíos contra los que los jugadores pueden poner a prueba su poder, con recompensas de nivel basadas en lo bien que te desenvuelvas en una difícil batalla contra un jefe. Los jugadores son juzgados principalmente por el tiempo que tardan en derrotar a un jefe, así como por si todo su grupo llega al otro lado de una pieza.

HoYoverse

La Sala Olvidada se puede encontrar en el Coche Salón tras avanzar hasta cierto punto de la historia. Superar cada desafío con las tres estrellas te dará 200 de Jade estelar cada una, lo que lo convierte en una forma bastante rápida de conseguir más tiradas.

Ahí lo tienes, las mejores formas de ganar Jade estelar y Pases de los raíles estelares en Honkai Star Rail. Es posible que salgan a la luz o se añadan otros métodos a medida que los jugadores avancen en la densa oferta de contenidos, pero estos son los mejores métodos por ahora.