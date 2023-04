Tier list de Honkai Star Rail: ¿cuáles son los mejores personajes del juego? – Versión 1.0

La lista de personajes de Honkai Star Rail aún no es muy amplia, pero ya podemos ir viendo cuáles son los mejores personajes para nuestro equipo. Echa un vistazo a nuestra tier list y conoce a los personajes de Honkai Star Rail que no deben faltar en tu formación.

Como ocurre con Genshin Impact y otros juegos de tipo Gacha, Honkai Star Rail cuenta con una gran cantidad de personajes. Si bien el juego se acaba de lanzar en abierto y su lista de personajes no es tan amplia como el otro título destacado de HoYoverse, va siendo hora de ir pensando cuáles no deben faltar en tu equipo.

Si tenemos en cuenta que un equipo de Honkai Star Rail solo puede estar compuesto por 4 personajes, es evidente que necesitamos echar mano a una buena tier list para ver cuáles son los indispensable. Esos a los que les tendrás que subir de nivel y mejorar sus habilidades.



HoYoverse

Nuestra tier list de personajes de Honkai Star Rail – Versión 1.0

A continuación te dejamos una tabla con nuestra tier list de Honkai Star Rail para esta versión. En las siguientes secciones te hablamos un poco más de cada tier y sus personajes.

TIER PERSONAJES S Gepard, Bronya, Seele, Yanqing, Tingyun, Jing Yuan, Bailu A Welt, Clara, Himeko, Natasha, Asta, 7 de Marzo, Trazacaminos (Fuego) B Dan Heng, Sushang, Pela, Arlan C Hook, Herta, Qingque D Sampo, Trazacaminos (Físico), Serval

Tier S

El Tier S se compone de lo mejor de lo mejor, los personajes de mayor calidad de todo el juego. En la tier list de Honkai Star Rail, es fácil ver a personajes de 4 estrellas en los niveles altos. Quizás esto cambie cuando se saquen más personajes de 5 estrellas, pero de momento parece que la rareza no es tan importante.

Gepard

HoYoverse

Gepard es un personaje de 5 Estrellas que utiliza el elemento Hielo. Su Vía es la de la Conservación, por lo que es un gran personaje defensivo.

Bronya

HoYoverse

Aunque su estética invita a pensar que Bronya es un personaje de Hielo, en realidad comanda el elemento Viento. Pertenece a la Vía de la Armonía y puede aumentar el ataque de sus aliados.

Seele

HoYoVerse

Seele protagoniza el banner actual de Honkai Star Rail y está entre los mejores de nuestra tier list. Sus poderosos ataques de Cuántico y su pertenencia a la Vía de la Cacería la hacen única a la hora de aniquilar a los enemigos de manera individual.

Yanqing

HoYoverse

Este espadachín es muy hábil y muy buena opción para tu equipo, a pesar de ser un personaje de 4 Estrellas. Yanqing comanda el Hielo y pertenece también a la Vía de la Cacería.

Tingyun

HoYoverse

Tingyun es una gran mercader, pero también es un gran personaje de Rayo con habilidades de la Armonía. Puede aumentar el ATQ de los aliados y sanarles, así que es una gran adición a cualquier equipo.

Jing Yuan

HoYoverse

Aunque tenga pinta de perezoso, el general de los Nimbocaballeros que comanda el Luofu de Xianzhou es más meticuloso de lo que parece. Se trata de un personaje de Rayo de la Vía de la Erudición que puede desatar su gran poder de 5 Estrellas sobre todos los enemigos.

Bailu

HoYoverse

Bailu también es un personaje de Rayo, pero pertenece a la Vía de la Abundancia. Utilizará sus conocimientos médicos únicos para salvar la vida de tu equipo.

Tier A

Los personajes en este tier siguen siendo bastante buenos, por lo que si no has conseguido a alguno de los del tier anterior, no te deprimas y saca partido a lo que te mostramos ahora.

Welt

HoYoverse

Welt es uno de esos personajes misteriosos que pertenecen al elemento aún más misterioso, Imaginario. Como miembro de la vía de Nihilidad, sus habilidades se basan en aplicar debufos al enemigo.

Clara

HoYoVerse

Que no te engañe su aspecto tierno. Clara es un personaje Físico de la vía de la Destrucción que puede causar graves daños gracias al robot que la acompaña.

Himeko

HoYoverse

Himeko es espectacular en todos los sentidos, nos tiene enamorados. Sus habilidades de Fuego son devastadoras y aplican daño en el AdE gracias a la Vía de la Erudición. Su pasiva hará que cause daño a todos los enemigos una vez se carguen 3 marcas, que debes cargar causando rupturas de debilidad.

Natasha

HoYoverse

La gentil Natasha es un personaje Físico que se encargará de curar a todo el equipo. Además va armada con una ametralladora, para contrastar un poco con sus habilidades, lo que la hace muy divertida de jugar.

Asta

HoYoverse

Asta es un personaje de Fuego de la Vía de la Armonía, y puede reforzar la Velocidad de sus compañeros en combate.

Trazacaminos (Fuego)

HoYoVerse

Caelus y Estela empiezan su historia en Honkai Star Rail como un personaje de tipo Físico. Sin embargo, es el Trazacaminos de Fuego el que está más alto en nuestra tier list. Lamentablemente, el de Físico queda bastante abajo en nuestra clasificación.

7 de Marzo

HoYoVerse

Marzo es muy buen personaje para llevar al principio de tu partida, además de ser el primer personaje que te dan junto al Trazacaminos. En combate es genial, porque su habilidad elemental podrá otorgar escudos y activar su pasiva de contraataque. Su técnica es perfecta también para congelar a los enemigos antes del combate, y su definitiva completa su kit de forma decente. También es buena en la exploración, ya que al ser arquera no necesitarás acercarte a los objetos destruibles del mapa para conseguir recompensas.

No obstante, conforme avances y consigas otros personajes del juego, es posible que Marzo se quede en un segundo plano. Veremos qué tal avanzan las distintas actualizaciones de Honkai Star Rail para ver si cambia su posición en nuestra tier list.

Tier B

El tier B es, como en Aquí no hay quien viva, el montón bueno. Personajes que no destacan especialmente, pero que pueden sacarte de un apaño si no tienes nada mejor.

Dan Heng

HoYoverse

Dan Heng es uno de los personajes gratuitos que consigues en el inicio del juego. Es del elemento Viento y de la Vía de la Cacería, lo que hace que se centre en atacar a los enemigos de manera individual. Podrá sacarte de un apuro al principio, pero queda eclipsado por otros personajes de Cacería como Seele.

Sushang

HoYoVerse

Sushang también es un personaje de la Vía de Cacería, pero de Físico. Ocurre igual que con Dan Heng: podrá servir para acabar con tus enemigos de forma individual, pero se queda atrás con respecto a otros personajes.

Pela

HoYoverse

Pela tiene algo muy bueno en su kit de La Nihilidad, y es que su habilidad elemental puede eliminar los estados positivos de los enemigos. Por lo demás, este personaje de Hielo no destaca demasiado.

Arlan

HoYoverse

A Arlan le acompaña Peppy y eso siempre da puntos, pero lo cierto es que este personaje de Rayo y Destrucción queda muy eclipsado por otros personajes del mismo elemento o Vía.

Tier C

El Tier C se compone de personajes que es mejor evitar porque no aportan mucho a tu equipo. Lo sentimos, Herta.

HoYoverse

Quizás sea porque no contarás con la Herta original y solo tendrás a una de sus marionetas, pero lo cierto es que este personaje de Hielo se queda muy atrás. Siendo de la Vía de la Erudición, se centra en daño en el AdE, pero no consigue destacar.

Hook

HoYoverse

A la adorable Hook le pasa exactamente lo mismo que a Herta. Este personaje de Fuego y Destrucción podría tener un gran potencial, pero sus habilidades se quedan bastante atrás al compararlas con otros personajes.

Qingque

HoYoverse

Qingque se puede conseguir de forma gratuita en el juego, pero es un regalo que no promete gran cosa. Es una lástima, porque es uno de los pocos personajes Cuánticos disponibles actualmente. Su daño en el AdE gracias a la Vía de la Erudición no consigue sacarla de este nivel tan bajo en nuestra tier list de Honkai Star Rail.

Tier D

Como era de esperar, en este tier están los personajes que es mejor dejar completamente olvidados.

Trazacaminos (Físico)

Aunque Caelus luce muy guay con el bate a la hora de hacer sus habilidades, lo cierto es que ambos Trazacaminos se quedan muy atrás al principio de la partida como personajes de Físico. La vía de la Destrucción les da un poco de poder, pero hay opciones mucho mejores.

Sampo

HoYoverse

Sampo tiene un buen combo en lo que a concepto de personaje se refiere: Viento y Nihilidad. Sin embargo, el pobre personaje de 4 Estrellas no destaca en nada y por eso acaba en lo más bajo de nuestra tier list de Honkai Star Rail.

Serval

HoYoverse

A Serval puedes conseguirla gratis, pero por desgracia es otro personaje que no sirve de mucho. Lo cual es una pena, porque su estética es chulísima y el elemento Rayo le queda genial. Pero hay otras opciones en la Vía de Erudición que ya hacen su trabajo mejor que ella.

Esta es nuestra tier list de Honkai Star Rail. Iremos actualizando este artículo con cada versión del juego y con la llegada de nuevos personajes.