¿Cuáles son los peores personajes de Honkai Star Rail?

Honkai Star Rail cuenta con una lista de increíbles personajes que está en constante expansión gracias a las actualizaciones, eventos y nuevos banners. Aunque casi todos son queridos, hay algunos que no suelen destacar mucho en el gacha espacial de HoYoverse. Acá te hablaremos de los peores personajes de Honkai Star Rail.

Tal vez Honkai Star Rail no tenga una lista de personajes tan extensa como Genshin Impact, pero esto no significa que no gocen de gran popularidad.

Cuando nos referimos a los “peores personajes de Honkai Star Rail” estamos hablando de aquellos que tal vez no destacan lo suficiente debido a sus estadísticas o porque simplemente sus mecánicas no han calado lo suficiente.

Peores personajes de Honkai Star Rail

Los siguientes personajes han sido considerados los “menos favoritos”, esto no quiere decir que sean malos ya que todo dependerá del estilo de juego, a fin de cuenta, muchos jugadores podrán considerar algunos de los personajes acá mencionados como sus favoritos:

Serval

HOYOVERSE

Como unidad de Erudición, Serval debería ser muy hábil con el daño AoE, pero… termina siendo bastante decepcionante. Los jugadores de Honkai Star Rail la van a considerar uno de los peores personajes sin duda alguna.

Sampo

HOYOVERSE

El daño que inflige Sampo suele tardar en aplicarse y hacer efecto, además, su habilidad es muy específica para pocos personajes del juego. No es que sea terrible, pero por lo general, no merece la pena usarlo.

Arlan

HOYOVERSE

Algo bueno de Arlan es que no utiliza puntos de habilidad, porque le drena su propia salud, pero honestamente más allá de eso es una unidad un poco débil que rara vez merece la pena.

Herta

HOYOVERSE

Ningún personaje de Honkai Star Rail debe considerarse como “horriblemente malo”, pero creemos que Herta podría ser la excepción. Es demasiado débil. Hay otros personajes similares a ella que son muchísimo mejores. Incluso si le inviertes en su conjunto de habilidades, no vas a lograr un gran cambio.

Sushang

HOYOVERSE

Puede que tenga fuertes habilidades DPS, pero Sushang requiere que le inviertas mucho y esto implica mucho trabajo. Hay personajes que tienen habilidades mucho más fuertes y no necesitan que les inviertas tantos recursos y tiempo.

Los cinco personajes anteriores pueden considerarse lo “peorcito” del juego espacial de HoYoverse, pero no son los únicos. Los siguientes también tienen algunas características que nos hacen pensar si realmente valen la pena:

Hook

Dan Heng

Trazacaminos

March 7th

Asta

Estos por lo general no destaca porque consumen mucho recursos y tiempos de los jugadores y su desempeño se considera “mediocre” en comparción a personajes que suelen destacar como Fu Xuan, Acheron, Jingliu o Blade por mencionar algunos.

Y ahí lo tienes, ten en cuenta que estaremos actualizando este artículo constantemente ya que muchos de estos personajes pueden recibir actualizaciones que los mejoran y algunos otras unidades se irán añadiendo al título.

