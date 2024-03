Jugadores de Honkai Star Rail quieren a este NPC como personaje jugable

Los jugadores de Honkai Star Rail han dejado muy claro que les encantaría ver a Siobhan como el nuevo personaje jugable del juego en la versión 2.2.

Con el paso del tiempo y las actualizaciones, HoYoverse va aumentando poco a poco la gran lista de personajes dentro de Honkai Star Rail.

Aun así, los jugadores siempre van un paso más y piden a los desarrolladores que tengamos caras conocidas como personajes jugables.

La comunidad de Honkai Star Rail quieren que Siobhan pase a ser un personaje jugable

Siobhan se ha ganado el corazón de muchos jugadores de Honkai Star Rail hasta el punto de que quieren que sea un personaje de 4 estrellas para la versión 2.2 del título.

A través de Reddit, un jugador ha teorizado en que podría ser una de las futuras incorporaciones dentro del juego.

“¿Y si Siobhan es [el nuevo personaje] de 4 estrellas?”, preguntaba.

Rápidamente un montón de otros jugadores respondían al post indicando lo muchísimo que le gustaría que Siobhan fuese un personaje jugable.

“Es taaan bonita que no puede quedarse como un NPC”, dejaba claro un usuario. “Por favor HOYO, danos un personaje con pelo corto y estética tomboy”.

“Me encantaría ver [a Siobhan] como personaje en Honkai Star Rail, sobre todo, porque me encanta la estética de tomboy”, añadía otro jugador maravillado. Otros muchos se preguntaban por qué todavía no es un personaje jugable.

Ante la pregunta de si en algún punto tendremos a Siobhan como personaje jugable en Honkai Star Rail la comunidad no era del todo optimista.

Algunos jugadores creen que su estética de pelo corto con pantalones no pega con el resto de personajes femeninos al que HoYoverse nos tiene acostumbrados. La empresa asiática suele ajustarse al estándar de belleza de esa zona del mundo por lo que es muy raro que nos dé personajes que se salgan del canon.

“No creo que nunca la veamos como un personaje jugable”, empezaba un jugador. “Nunca será jugable excepto que HoYoverse le haga un rediseño. No es la primera vez que crea un NPC súper único y no llega a más”.

El tiempo dirá si Siobhan llega a Honkai Star Rail como personaje jugable.