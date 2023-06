¿Estará Honkai Star Rail en Xbox Series X/S y Xbox One?

¿Te preguntas si Honkai Star Rail llegará a Xbox? En nuestra guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre este juego gacha por turnos.

Honkai Star Rail es el último título de los desarrolladores de Genshin Impact, el popular juego de gacha gratuito que sigue gozando de gran popularidad entre los fans del anime. Honkai Star Rail ya está disponible para PC y móviles, pero aún no ha llegado a otras plataformas.

De hecho, los jugadores de Xbox se preguntarán si Honkai Star Rail llegará a Xbox Series X|S y Xbox One. A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre si Honkai Star Rail llegará a Xbox y si podrás jugarlo en la consola de Microsoft.

¿Hay fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail para Xbox?

No, HoYoverse aún no ha dicho nada sobre si Honkai Star Rail llegará a Xbox. Sin embargo, sí sabemos que el juego llegará a PS4 y PS5 próximamente. Aunque no ha habido ninguna palabra oficial sobre un lanzamiento en Xbox Series X|S, es importante tener en cuenta que los desarrolladores no tienen un historial de lanzamiento de sus juegos en estas consolas.

De hecho, Genshin Impact nunca estuvo disponible para Xbox One o Xbox Series X|S. Aunque esto no confirma exactamente si Honkai Star Rail llegará algún día a las consolas de Microsoft, desde luego no parece muy esperanzador. A Genshin Impact también lo están esperando los jugadores de Nintendo Switch. El juego hace ya tiempo que se anunció para esta plataforma, pero aún no se sabe nada. Se espera que Honkai Star Rail también se lance en Switch.

Como siempre, actualizaremos este artículo en cuanto recibamos información oficial o alguna filtración al respecto. No olvides marcar esta página como favorita y visitarla con regularidad para estar al día.